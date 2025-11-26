Мирон МАРКЕВИЧ: «Я даже не сомневаюсь, что они победят»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич уверен в победе «Шахтера» в следующем матче Лиги конференций против «Шемрок Роверс».

«Фаворитом в этой игре, однозначно, является Шахтер. У Арды Турана гораздо более сильные исполнители, чем те, кто играет в Шемрок Роверс, при всем уважении к ирландскому коллективу. Даже не сомневаюсь, что Шахтер в Дублине победит. Сейчас игроки донецкой команды получили немало уверенности в своих силах и должны развиваться в этом ключе и в дальнейшем», – сказал Маркевич.

Матч четвертого тура основного раунда Лиги конференций между «Шемрок Роверс» и «Шахтером» состоится 27 ноября в Дублине на стадионе «Талла». Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.