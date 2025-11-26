Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я даже не сомневаюсь, что они победят»
Украина. Премьер лига
26 ноября 2025, 19:27 |
1047
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я даже не сомневаюсь, что они победят»

Известный тренер уверен в победе «Шахтера» в матче против «Шемрок Роверс»

26 ноября 2025, 19:27 |
1047
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я даже не сомневаюсь, что они победят»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич уверен в победе «Шахтера» в следующем матче Лиги конференций против «Шемрок Роверс».

«Фаворитом в этой игре, однозначно, является Шахтер. У Арды Турана гораздо более сильные исполнители, чем те, кто играет в Шемрок Роверс, при всем уважении к ирландскому коллективу. Даже не сомневаюсь, что Шахтер в Дублине победит. Сейчас игроки донецкой команды получили немало уверенности в своих силах и должны развиваться в этом ключе и в дальнейшем», – сказал Маркевич.

Матч четвертого тура основного раунда Лиги конференций между «Шемрок Роверс» и «Шахтером» состоится 27 ноября в Дублине на стадионе «Талла». Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Легенда Динамо Ващук спрогнозировал точный счет матча Омония – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Шемрок Роверс – Шахтер
Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций Шемрок Роверс - Шахтер Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Футбол | 26 ноября 2025, 15:59 16
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан
Хватило одного гола. Динамо обыграло Хиберниан

Единственный мяч киевляне забили во втором тайме

ФОТО. Известный футболист женится на порнозвезде
Футбол | 26 ноября 2025, 17:26 4
ФОТО. Известный футболист женится на порнозвезде
ФОТО. Известный футболист женится на порнозвезде

Николя Пепе сделает предложение Тианне Трамп

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 26.11.2025, 10:14
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Бокс | 26.11.2025, 04:42
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Арсенал – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 26.11.2025, 19:08
Арсенал – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – Бавария. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
Лунин обратился с заявлением к Алонсо после болезни Куртуа
26.11.2025, 08:24 2
Футбол
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
Джейк Пол: «Вы видели, что было в бою с Усиком. Это его криптонит»
24.11.2025, 23:40 1
Бокс
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
Рейтинг лучших боксеров в мире. Падение экс-лидера, Усик – не первый
25.11.2025, 08:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем