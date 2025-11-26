Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Славия Прага – Атлетик Бильбао – 0:0. Боевая ничья в ЛЧ. Видеообзор матча
Лига Чемпионов
Славия Прага
25.11.2025 22:00 – FT 0 : 0
Атлетик Бильбао
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 03:23 | Обновлено 26 ноября 2025, 03:31
13
0

Славия Прага – Атлетик Бильбао – 0:0. Боевая ничья в ЛЧ. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

26 ноября 2025, 03:23 | Обновлено 26 ноября 2025, 03:31
13
0
Славия Прага – Атлетик Бильбао – 0:0. Боевая ничья в ЛЧ. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Славия Прага (Чехия) и Атлетик Бильбао (Испания) разошлись миром (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Атлетик имеет 4 очка, а Славия – 3 пункта. Обе команды находятся вне зоны попадания в плей-офф.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября 2025

22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0

По теме:
Тренер Олимпиакоса: «Я уже дважды обыгрывал Реал»
Фанаты Челси скандировали оскорбительные выкрики о Ямале
Арсенал – Бавария. Текстовая трансляция матча
Атлетик Бильбао Славия Прага видео голов и обзор Лига чемпионов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Футбол | 25 ноября 2025, 16:36 0
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги
Тест на дикцию, смех над Барсой и Мбаппезависимость. Обзор 13 тура Ла Лиги

Между первой и четвертой строчками таблицы теперь всего 4 очка!

Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Футбол | 25 ноября 2025, 08:47 3
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ
Саленко объяснил, что сделал бы Лобановский после позора Динамо в УПЛ

Легендарный коуч оставил бы футболистов наедине, чтобы они поговорили между собой

Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Футзал | 25.11.2025, 20:37
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Достойный бой с чемпионом. ХИТ сыграл вничью с Пальмой Футзал
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
Футбол | 26.11.2025, 01:39
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
Барселона не забила в ЛЧ впервые после поражения от Шахтера
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Футбол | 25.11.2025, 08:43
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Суркис принял решение по поводу тренеров Динамо после последнего фиаско
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Лас-Вегаса (обновление)
24.11.2025, 12:10 1
Авто/мото
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
Состоялась встреча Шовковского и Суркиса. Известны подробности
24.11.2025, 10:29 24
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
Тайсон Фьюри выступил с обещанием Александру Усику
25.11.2025, 09:59 4
Бокс
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
Источник: Усик запланировал грандиозный бой в будущем
24.11.2025, 04:32
Бокс
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем