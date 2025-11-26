25.11.2025 22:00 – FT 0 : 0
13
0
Славия Прага – Атлетик Бильбао – 0:0. Боевая ничья в ЛЧ. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
Славия Прага (Чехия) и Атлетик Бильбао (Испания) разошлись миром (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Атлетик имеет 4 очка, а Славия – 3 пункта. Обе команды находятся вне зоны попадания в плей-офф.
Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября 2025
22:00 Славия Прага (Чехия) – Атлетик Бильбао (Испания) – 0:0
