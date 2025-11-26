Славия и Атлетик Бильбао не сумели выявить сильнейшего

25 ноября «Славия» в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов принимала «Атлетик Бильбао».

Игра проходила в чешской Праге на стадионе «Фортуна Арена».

Матч выдался богатым на борьбу и эмоции, но не на удары и моменты – и завершился безголевой ничьей.

После этой игры обе команды занимают места за пределами зоны выхода в плей-офф. «Атлетик» сейчас на 28-й строчке, а «Славия» — на 30-й.

Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября

Славия – Атлетик Бильбао – 0:0

Фотогалерея: