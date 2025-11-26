25.11.2025 22:00 – FT 0 : 0
Лига чемпионов26 ноября 2025, 00:15 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:24
28
0
Славия и Атлетик Бильбао не сумели выявить сильнейшего
Матч Лиги чемпионов завершился без голов
26 ноября 2025, 00:15 | Обновлено 26 ноября 2025, 00:24
28
0
25 ноября «Славия» в рамках пятого тура основного этапа Лиги чемпионов принимала «Атлетик Бильбао».
Игра проходила в чешской Праге на стадионе «Фортуна Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua
Матч выдался богатым на борьбу и эмоции, но не на удары и моменты – и завершился безголевой ничьей.
После этой игры обе команды занимают места за пределами зоны выхода в плей-офф. «Атлетик» сейчас на 28-й строчке, а «Славия» — на 30-й.
Лига чемпионов. 5-й тур, 25 ноября
Славия – Атлетик Бильбао – 0:0
Фотогалерея:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 ноября 2025, 16:36 0
Между первой и четвертой строчками таблицы теперь всего 4 очка!
Футбол | 25 ноября 2025, 16:24 5
Битва Месси и Роналду продолжается...
Бокс | 25.11.2025, 00:34
Футбол | 25.11.2025, 08:43
Футбол | 25.11.2025, 23:33
Комментарии 0
Популярные новости
24.11.2025, 06:15 54
24.11.2025, 08:41 3
24.11.2025, 03:55 4
24.11.2025, 06:32 1
24.11.2025, 14:23 11
24.11.2025, 07:02 9
24.11.2025, 07:32 2
24.11.2025, 05:02 3