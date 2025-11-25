25 ноября на Фортуна-Арена пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Славия Прага встретится с Атлетиком. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Славия Прага

Команда в прошлом сезоне подкараулила спад своего соседа и вечного конкурента, Спарты, и вернула себе наконец-то чемпионский титул. Сейчас тоже получается лидировать, но как минимум пара конкурентов не особенно отстают - и это не только столичная Спарта, но и неожиданно резвый в этом розыгрыше Яблонец.

Чехи еще и на Лигу чемпионов отвлекаются. За счет рейтинга УЕФА в этот раз они как лучший клуб страны стартовал уже с основного раунда. Пока что подопечные Трпишовски смотрятся там откровенно слабо и чередуют ничьи и поражения, так ни разу и не выиграв пока что в нынешнем турнире. После 2:2 с дебютирующим Буде/Глимт взяли очко только на поле погружающейся в кризис Аталанте, при этом разгромно, по 0:3, уступив и Интеру, и Арсеналу.

Атлетик

Клуб - исторический гранд испанского футбола, но с очень специфическим, во многом даже архаическим, подходом к формированию состава. Благо, что в Бильбао вернулся Вальверде, и с ним получилось быстро добиться явного успеха, причем разнообразного, от кубка Испании-2024 и до четвертого места в прошлой Примере. Хотя сейчас в последней, даже при хорошем старте, держатся в середине турнирной таблицы. В прошлом туре были и вовсе 0:4 с Барселоной.

Возвращение в Лигу чемпионов у басков тоже получилось посредственным. Начинались они с пары болезненных, безвариантных поражений - 0:2 дома с Арсеналом и 1:4 в Дортмунде. Даже с Карабахом первыми пропустили, но хотя бы там в итоге довели до волевых 3:1. Но в крайнем туре снова были 0:2, в Ньюкасле.

Статистика личных встреч

Осенью прошлого года клубы играли в рамках Лиги Европы. Тогда в Бильбао хозяева выиграли 1:0.

Прогноз

Фориты гости из Бильбао. Но не помещает подстраховка, так что применим фору 0 на выездную победу (коэффициент - 1,81).