Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Славия Прага
25.11.2025 22:00 - : -
Атлетик Бильбао
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 13:55 | Обновлено 25 ноября 2025, 14:59
Славия Прага – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Славия Прага – Атлетик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября на Фортуна-Арена пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Славия Прага встретится с Атлетиком. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Славия Прага

Команда в прошлом сезоне подкараулила спад своего соседа и вечного конкурента, Спарты, и вернула себе наконец-то чемпионский титул. Сейчас тоже получается лидировать, но как минимум пара конкурентов не особенно отстают - и это не только столичная Спарта, но и неожиданно резвый в этом розыгрыше Яблонец.

Чехи еще и на Лигу чемпионов отвлекаются. За счет рейтинга УЕФА в этот раз они как лучший клуб страны стартовал уже с основного раунда. Пока что подопечные Трпишовски смотрятся там откровенно слабо и чередуют ничьи и поражения, так ни разу и не выиграв пока что в нынешнем турнире. После 2:2 с дебютирующим Буде/Глимт взяли очко только на поле погружающейся в кризис Аталанте, при этом разгромно, по 0:3, уступив и Интеру, и Арсеналу.

Атлетик

Клуб - исторический гранд испанского футбола, но с очень специфическим, во многом даже архаическим, подходом к формированию состава. Благо, что в Бильбао вернулся Вальверде, и с ним получилось быстро добиться явного успеха, причем разнообразного, от кубка Испании-2024 и до четвертого места в прошлой Примере. Хотя сейчас в последней, даже при хорошем старте, держатся в середине турнирной таблицы. В прошлом туре были и вовсе 0:4 с Барселоной.

Возвращение в Лигу чемпионов у басков тоже получилось посредственным. Начинались они с пары болезненных, безвариантных поражений - 0:2 дома с Арсеналом и 1:4 в Дортмунде. Даже с Карабахом первыми пропустили, но хотя бы там в итоге довели до волевых 3:1. Но в крайнем туре снова были 0:2, в Ньюкасле.

Статистика личных встреч

Осенью прошлого года клубы играли в рамках Лиги Европы. Тогда в Бильбао хозяева выиграли 1:0.

Прогноз

Фориты гости из Бильбао. Но не помещает подстраховка, так что применим фору 0 на выездную победу (коэффициент - 1,81).

Фориты гости из Бильбао. Но не помещает подстраховка, так что применим фору 0 на выездную победу (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Славия Прага
25 ноября 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Фора Атлетика (0) 1.81
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Славия Прага Атлетик Бильбао Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
