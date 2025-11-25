Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги конференций

Украинский рефери Денис Шурман официально назначен главным арбитром поединка 4-го тура Лиги конференций между исландским «Брейдабликом» и турецким «Самсунспором».

Вместе с Шурманом будет работать полная украинская бригада. На линиях будут ассистировать Семен Шлончак и Валентин Куцев, а функции четвертого арбитра выполнит Клим Заброда.

За систему VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Дмитрий Панчишин.

Матч «Брейдаблик» – «Самсунспор» состоится в Исландии 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.