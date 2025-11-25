Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги конференций
Лига конференций
25 ноября 2025, 23:39 | Обновлено 25 ноября 2025, 23:46
Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги конференций

Денис Шурман получил назначение на игру Брейдаблик – Самсунспор

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги конференций
УПЛ. Денис Шурман

Украинский рефери Денис Шурман официально назначен главным арбитром поединка 4-го тура Лиги конференций между исландским «Брейдабликом» и турецким «Самсунспором».

Вместе с Шурманом будет работать полная украинская бригада. На линиях будут ассистировать Семен Шлончак и Валентин Куцев, а функции четвертого арбитра выполнит Клим Заброда.

За систему VAR будут отвечать Виктор Копиевский и Дмитрий Панчишин.

Матч «Брейдаблик» – «Самсунспор» состоится в Исландии 27 ноября в 22:00 по киевскому времени.

ФОТО. Шахтер вылетел в Дублин на матч 4-го тура Лиги конференций
Словацкий судья назначен главным арбитром на матч Шемрок Роверс – Шахтер
УЕФА назвал арбитров, которые будут работать на матче Омония – Динамо
Денис Шурман Лига конференций судейские назначения Брейдаблик Самсунспор Семен Шлончак Валентин Куцев Клим Заброда Виктор Копиевский Дмитрий Панчишин
Николай Степанов Источник: УЕФА
