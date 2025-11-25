ФОТО. Шахтер вылетел в Дублин на матч 4-го тура Лиги конференций
Горняки проведут поединок против ирландского клуба Шемрок Роверс
Донецкий Шахтер вылетел в Дублин, где команда проведет матч 4-го тура Лиги конференций против ирландского клуба Шемрок Роверс.
Маршрут путешествия оранжево-черных пролегал по маршруту Киев – Кишинев, после чего делегация вылетела в Ирландию.
В клубе подчеркнули боевое настроение перед поединком, опубликовав серию фото с самолета и традиционно призвав болельщиков поддержать команду.
Матч в Дублине имеет важное турнирное значение. Горняки имеют 6 очков в ЛК после 3 туров и ведут борьбу за попадание в плей-офф.
