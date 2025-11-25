Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Шахтер вылетел в Дублин на матч 4-го тура Лиги конференций
Лига конференций
25 ноября 2025, 22:43 | Обновлено 25 ноября 2025, 22:54
ФОТО. Шахтер вылетел в Дублин на матч 4-го тура Лиги конференций

Горняки проведут поединок против ирландского клуба Шемрок Роверс

ФОТО. Шахтер вылетел в Дублин на матч 4-го тура Лиги конференций
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер вылетел в Дублин, где команда проведет матч 4-го тура Лиги конференций против ирландского клуба Шемрок Роверс.

Маршрут путешествия оранжево-черных пролегал по маршруту Киев – Кишинев, после чего делегация вылетела в Ирландию.

В клубе подчеркнули боевое настроение перед поединком, опубликовав серию фото с самолета и традиционно призвав болельщиков поддержать команду.

Матч в Дублине имеет важное турнирное значение. Горняки имеют 6 очков в ЛК после 3 туров и ведут борьбу за попадание в плей-офф.

ФОТО. Шахтер вылетел в Дублин на матч Лиги конференций

фото Шемрок Роверс Шахтер Донецк Лига конференций переезд (перелет)
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
