ФОТО. Занятие под дождем. Шахтер начал подготовку к матчу Лиги конференций

Горняки провели тренировку за несколько дней до игры с Шемрок Роверс
Донецкий Шахтер начал подготовку к очередному матчу на евроарене.
Горняки готовятся к важному выезду в Ирландию, где в 4-м туре Лиги конференций сыграют против Шэмрок Роверс.
Поединок состоится 27 ноября в 22:00 по Киеву на стадионе «Талла» в Дублине.
После победы над «Оболонью» (6:0) в чемпионате Украины у горняков не было передышки – команда уже начала подготовительный цикл к еврокубковому матчу.
Тренировка на базе в Святойшине состоялась под дождем, однако погодные условия не повлияли на план работы тренерского штаба.
«Шахтер» настроен использовать положительный импульс после тура УПЛ и завоевать очередные очки на международной арене.
