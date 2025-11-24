Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Занятие под дождем. Шахтер начал подготовку к матчу Лиги конференций
Лига конференций
24 ноября 2025, 17:07 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:34
277
0

ФОТО. Занятие под дождем. Шахтер начал подготовку к матчу Лиги конференций

Горняки провели тренировку за несколько дней до игры с Шемрок Роверс

24 ноября 2025, 17:07 | Обновлено 24 ноября 2025, 17:34
277
0
ФОТО. Занятие под дождем. Шахтер начал подготовку к матчу Лиги конференций
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер начал подготовку к очередному матчу на евроарене.

Горняки готовятся к важному выезду в Ирландию, где в 4-м туре Лиги конференций сыграют против Шэмрок Роверс.

Поединок состоится 27 ноября в 22:00 по Киеву на стадионе «Талла» в Дублине.

После победы над «Оболонью» (6:0) в чемпионате Украины у горняков не было передышки – команда уже начала подготовительный цикл к еврокубковому матчу.

Тренировка на базе в Святойшине состоялась под дождем, однако погодные условия не повлияли на план работы тренерского штаба.

«Шахтер» настроен использовать положительный импульс после тура УПЛ и завоевать очередные очки на международной арене.

ФОТО. Занятие под дождем. Шахтер начал подготовку к матчу Лиги конференций

По теме:
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Суд оштрафовал известного футболиста за попытку пересечения границы
Шахтер стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев
Шахтер Донецк тренировка Шемрок Роверс Арда Туран фото Лига конференций
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24 ноября 2025, 06:32 0
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»

Бывший абсолютный чемпион мира озвучил главную проблему в боксе

«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
Футбол | 24 ноября 2025, 17:12 0
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе
«В Реале это недопустимо». У Алонсо возникли первые проблемы в коллективе

Якобы потерял связь с игроками

Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Футбол | 24.11.2025, 07:32
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Маркевич выбрал украинского игрока, который сейчас лучше Забарного
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Футбол | 24.11.2025, 12:48
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Козловский советовал Суркису коуча для Динамо. Сейчас тренер шокирует УПЛ
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Футбол | 24.11.2025, 05:32
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 5
Футбол
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
ФОТО. Симпсоны предсказали финал чемпионата мира-2026 и победителя
23.11.2025, 03:52
Футбол
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 16
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 51
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
Тайсон ФЬЮРИ: «Вы считаете, что я дурак? Никогда не буду драться с ним»
24.11.2025, 07:57
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 11
Авто/мото
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
Для Динамо нашли нового главного тренера, который заменит Шовковского
24.11.2025, 07:02 7
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
24.11.2025, 03:55 3
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем