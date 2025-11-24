Донецкий Шахтер начал подготовку к очередному матчу на евроарене.

Горняки готовятся к важному выезду в Ирландию, где в 4-м туре Лиги конференций сыграют против Шэмрок Роверс.

Поединок состоится 27 ноября в 22:00 по Киеву на стадионе «Талла» в Дублине.

После победы над «Оболонью» (6:0) в чемпионате Украины у горняков не было передышки – команда уже начала подготовительный цикл к еврокубковому матчу.

Тренировка на базе в Святойшине состоялась под дождем, однако погодные условия не повлияли на план работы тренерского штаба.

«Шахтер» настроен использовать положительный импульс после тура УПЛ и завоевать очередные очки на международной арене.

ФОТО. Занятие под дождем. Шахтер начал подготовку к матчу Лиги конференций