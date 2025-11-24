Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Лига чемпионов
24 ноября 2025, 14:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 15:49
4201
4

Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ

Главные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и австрийский РБ Зальцбург

24 ноября 2025, 14:23 | Обновлено 24 ноября 2025, 15:49
4201
4 Comments
Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий Шахтер является одним из главных претендентов на попадание в основной этап Лиги чемпионов 2026/27 без прохождения квалификации.

Такой шанс появляется благодаря клубному рейтингу, который будет решающим в случае перераспределения мест в турнире.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На данный момент чемпиону Украины 2025/26 гарантировано место в Q2 ЛЧ 2026/27.

Хотя 23-я по рейтингу-2025 ассоциация (Украина) должна была бы выставить чемпиона в 1-й раунд (Q1) квалификации ЛЧ, однако из-за дисквалификации рф произойдет перераспределение, и Украина получит представителя сразу в Q2.

Кроме того, существует специальный шанс именно для Шахтера благодаря его клубному рейтингу УЕФА. Прямое место в основе ЛЧ будет отдано команде с самым высоким коэффициентом среди участников квалификации, если освободится слот, отведенный для обладателя титула.

Чтобы получить прямую путевку в основу ЛЧ 2026/27, Шахтеру нужно выполнение нескольких условий:

  • выиграть УПЛ 2025/26, то есть гарантировать участие в квалификации ЛЧ по Пути чемпионов
  • победитель ЛЧ 2025/26 должен квалифицироваться в ЛЧ 2026/27 через свой чемпионат
  • иметь самый высокий клубный рейтинг среди команд квалификации ЛЧ по Пути чемпионов

Среди 17 самых рейтинговых клубов, которые претендуют на прямое попадание в основную стадию ЛЧ, лишь 4 команды сейчас возглавляют свои чемпионаты: греческий Олимпиакос (54.500), австрийский РБ Зальцбург (44.000), донецкий Шахтер (42.000) и азербайджанский Карабах (40.000). Ситуация в этих лигах может в значительной степени определить судьбу дополнительного места.

Норвежский Буде-Глимт (55.000), который идет 2-м в рейтинге ребаланса, может окончательно выбыть из борьбы уже на следующей неделе, если завершит сезон на втором месте в норвежской Элитсерии в борьбе с Викингом, который имеет преимущество в 1 очко за тур до финиша (68 очков против 67).

Самый рейтинговый клуб Рейнджерс (59.250) занимает лишь 4-е место в чемпионате Шотландии, поэтому греческий Олимпиакос (54.500) является фаворитом по рейтингу и может перейти со стадии Q4 напрямую в основной этап ЛЧ в случае ребаланса. Освободившийся слот в Q4 в таком случае достанется команде с самым высоким рейтингом в Q1 и Q2 среди остальных – а сейчас это именно донецкий Шахтер (42.000).

Горняки на данный момент идут третьими среди претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов (после Олимпиакоса и РБ Зальцбург) и остаются среди ключевых фаворитов в борьбе за место в основной стадии турнира. Задача Шахтера – выиграть сезон УПЛ и повысить клубный рейтинг благодаря успешному выступлению в Лиге конференций. Если все сложится – может достаться либо прямая путевка в основу ЛЧ, либо хотя бы место в Q4 ЛЧ.

Sport.ua будет внимательно следить за всеми статистическими раскладами, связанными с шансами Шахтера в ЛЧ.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

(в случае если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)

Клубный рейтинг УЕФА

По теме:
Шахтер стал автором одного из самых крупных разгромов хозяев
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев в еврокубках
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Шахтер Донецк Лига чемпионов статистические расклады Олимпиакос Пирей РБ Зальцбург Карабах Агдам Глазго Рейнджерс Буде-Глимт статьи эксклюзив таблица коэффициентов УЕФА
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
Футбол | 23 ноября 2025, 17:44 22
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?
ВИДЕО. Ванат забил за Жирону в Ла Лиге. Сколько голов у украинца в Испании?

Владислав на 20-й минуте открыл счет в матче с «Бетисом»

Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Футбол | 24 ноября 2025, 11:50 3
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»
Флорентино ПЕРЕС: «В мире больше болельщиков Реала, чем население ЕС»

Президент «Реала» считает, что клуб готов бороться со всеми

Александр УСИК: «Это тупые люди»
Бокс | 24.11.2025, 06:32
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Биатлон | 23.11.2025, 16:47
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
Снова пьедестал. Украинский биатлонист финишировал вторым в Швейцарии
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Футбол | 24.11.2025, 14:29
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
«Это произведение искусства». Реакция болельщиков Жироны на гол Ваната
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Night Watch
Шахтёру ещё надо стать чемпионом.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Унгурян
ще зарано гадати на рейтингах
Ответить
+1
EMERIO INGARTIKO
Та то тепер можете навіть не мріяти ну може через 100 років і попаде чактар в лч але акакія, дірявця, псевдокиянина і закарпатлоха вже не буде на цьому світі
Ответить
-8
Популярные новости
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 3
Футбол
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
Фанаты Динамо провели нецензурный разговор с виновным в последнем фиаско
24.11.2025, 05:02 3
Футбол
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 8
Футбол
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
22.11.2025, 23:48 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 11
Авто/мото
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 3
Бокс
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 58
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем