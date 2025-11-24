Шахтер идет третьим среди претендентов на прямую путевку в основу ЛЧ
Главные конкуренты горняков – греческий Олимпиакос и австрийский РБ Зальцбург
Донецкий Шахтер является одним из главных претендентов на попадание в основной этап Лиги чемпионов 2026/27 без прохождения квалификации.
Такой шанс появляется благодаря клубному рейтингу, который будет решающим в случае перераспределения мест в турнире.
На данный момент чемпиону Украины 2025/26 гарантировано место в Q2 ЛЧ 2026/27.
Хотя 23-я по рейтингу-2025 ассоциация (Украина) должна была бы выставить чемпиона в 1-й раунд (Q1) квалификации ЛЧ, однако из-за дисквалификации рф произойдет перераспределение, и Украина получит представителя сразу в Q2.
Кроме того, существует специальный шанс именно для Шахтера благодаря его клубному рейтингу УЕФА. Прямое место в основе ЛЧ будет отдано команде с самым высоким коэффициентом среди участников квалификации, если освободится слот, отведенный для обладателя титула.
Чтобы получить прямую путевку в основу ЛЧ 2026/27, Шахтеру нужно выполнение нескольких условий:
- выиграть УПЛ 2025/26, то есть гарантировать участие в квалификации ЛЧ по Пути чемпионов
- победитель ЛЧ 2025/26 должен квалифицироваться в ЛЧ 2026/27 через свой чемпионат
- иметь самый высокий клубный рейтинг среди команд квалификации ЛЧ по Пути чемпионов
Среди 17 самых рейтинговых клубов, которые претендуют на прямое попадание в основную стадию ЛЧ, лишь 4 команды сейчас возглавляют свои чемпионаты: греческий Олимпиакос (54.500), австрийский РБ Зальцбург (44.000), донецкий Шахтер (42.000) и азербайджанский Карабах (40.000). Ситуация в этих лигах может в значительной степени определить судьбу дополнительного места.
Норвежский Буде-Глимт (55.000), который идет 2-м в рейтинге ребаланса, может окончательно выбыть из борьбы уже на следующей неделе, если завершит сезон на втором месте в норвежской Элитсерии в борьбе с Викингом, который имеет преимущество в 1 очко за тур до финиша (68 очков против 67).
Самый рейтинговый клуб Рейнджерс (59.250) занимает лишь 4-е место в чемпионате Шотландии, поэтому греческий Олимпиакос (54.500) является фаворитом по рейтингу и может перейти со стадии Q4 напрямую в основной этап ЛЧ в случае ребаланса. Освободившийся слот в Q4 в таком случае достанется команде с самым высоким рейтингом в Q1 и Q2 среди остальных – а сейчас это именно донецкий Шахтер (42.000).
Горняки на данный момент идут третьими среди претендентов на прямую путевку в Лигу чемпионов (после Олимпиакоса и РБ Зальцбург) и остаются среди ключевых фаворитов в борьбе за место в основной стадии турнира. Задача Шахтера – выиграть сезон УПЛ и повысить клубный рейтинг благодаря успешному выступлению в Лиге конференций. Если все сложится – может достаться либо прямая путевка в основу ЛЧ, либо хотя бы место в Q4 ЛЧ.
Sport.ua будет внимательно следить за всеми статистическими раскладами, связанными с шансами Шахтера в ЛЧ.
Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27
(в случае если вакантным станет место, отведенное для обладателя титула ЛЧ)
Клубный рейтинг УЕФА
