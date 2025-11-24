Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
24 ноября 2025, 04:10
Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков

По прогнозам, Шахтер и Динамо снова окажутся в основе Лиги конференций

Аналитики видят Динамо в Q1 Лиги Европы. Прогнозный посев еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитики портала Football Rankings опубликовал прогноз распределения клубов для жеребьевкой основного этапа еврокубков следующего сезона 2026/27.

Согласно актуальным расчетам, киевское «Динамо» попадет в 1-й раунд квалификации Лиги Европы 2026/27. Для этого нужно выиграть Кубок Украины.

По прогнозы специалистов, и донецкий «Шахтер», и киевское «Динамо» снова окажутся в основном раунде Лиги конференций, 3-го по силе еврокубкового турнира. При этом горняки помещены в первую корзины, а столичная команда – в третью из шести.

Сезон 2026/27 станет третьим с момента внедрения УЕФА новой формулы еврокубков. Группового раунда уже нет, вместо него команды играют в одной лиге с 36 участниками. В Лиге чемпионов и Лиге Европы клубы проводят по 8 матчей, в Лиге конференций – 6 поединков.

Традиционно команды в ЛЧ и ЛЕ будут разделены на 4 корзины по 9 клубов, в ЛК – на 6 корзин по 6. В результате жеребьевки каждый клуб получит соперников из каждой корзины.

Лига чемпионов 2026/27. Прогноз посева на 1-й раунд квалификации

Лига Европы 2026/27. Прогноз посева на 1-й раунд квалификации

Лига чемпионов 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2026/27. Прогнозируемые корзины посева

