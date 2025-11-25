Лидер Динамо U‑19: «Хиберниан – хорошая команда, физически сильная»

Полузащитник «Динамо» U‑19 Богдан Редушко поделился ожиданиями от первого матча третьего раунда Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА против «Хиберниана» U‑19.

– По прибытии в Сталовую Волю «Динамо» уже провело тренировку. Какое настроение у команды? Как себя чувствуешь?

– Настроение хорошее, готовы к игре. Я думаю, что команда готова. Потренировались – немного погодные условия не те, очень холодно. Но ничего, нам это не помешает, и мы будем играть как всегда.

– Из‑за того, что выпал снег, вам пришлось тренироваться на газоне с искусственным покрытием, но матч против «Хиберниана» состоится на натуральном поле. Насколько это может добавить трудностей?

– Мы должны были тренироваться на траве, но не смогли, потому что выпал снег. Все равно провели тренировку, и было только поле с искусственным покрытием. Старался без стыков, играли на чистых мячах, чтобы не получить травму. Думаю, если расчистят поле, то мы пойдем тренироваться на траву. Если нет, то снова будем готовиться на искусственном поле.

– Накануне ты был в расположении сборной Украины U‑19, забивал голы в двух матчах. Насколько ты вдохновился этими матчами на международной арене? Готов ли забить гол в следующей игре и повторить достижение прошлого сезона Юношеской лиги УЕФА?

– Желание еще больше, чем в прошлом году, потому что после дисквалификации я должен показывать результат, как минимум стараться. Я выполнял свою работу в сборной. Хорошо, что забил, и мы прошли дальше.

– Что скажешь о будущем сопернике – «Хиберниан»?

– Еще в Киеве мы смотрели теорию. «Хиберниан» – хорошая команда, физически сильная. Мы изучали их тактику, еще посмотрим и будем анализировать.

– Какая стратегия команды на двухматчевое противостояние?

– На серию пенальти мы не рассчитываем. Мы рассчитываем только на победу. Постараемся завтра победить, потому что психологически это облегчение перед поездкой в Шотландию. Будем играть только на победу.