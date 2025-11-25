Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия Дортмунд – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига Чемпионов
Боруссия Д
25.11.2025 22:00 - : -
Вильярреал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
25 ноября 2025, 14:18 | Обновлено 25 ноября 2025, 14:21
99
0

Боруссия Дортмунд – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 25 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

25 ноября 2025, 14:18 | Обновлено 25 ноября 2025, 14:21
99
0
Боруссия Дортмунд – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

25 ноября на Сигнал Идуна Парк пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд встретится с Вильярреалом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда год назад была на пике кризиса. В итоге руководство все-таки признало, что Нури Шахин как главный тренер не тянет и не исправит положение. И не особенно верилось, что пришедший ему на смену Нико Ковач успеет спасти сезон. Но все же он сумел поднять новых подопечных на четвертое место в Бундеслиге. Сейчас, кстати, не все получается, что на клубном чемпионате мира, что в нынешнем розыгрыше национального первенства: выиграли только в шести матчах из одиннадцати, и даже в субботу не обыграли Штутгарт, закончив 3:3.

При этом немцы показывают хороший футбол в Лиге чемпионов. Упустили преимущество в два гола с Ювентусом, закончив 4:4 в Турине. Но потом уверенно выиграли и у Атлетика, и у Копенгагена, забивая по четырежды. Но с Манчестер Сити были болезненные 1:4.

Вильярреал

Клуб вернул на пост главного тренера Марселино еще в позапрошлом сезоне. И это сказалось, пусть не сразу, изначально он не успел вернуть подопечных в зону еврокубков. Зато потом, прошлой весной, уверенно разместился с ними в пятерке лучших в Примере! А сейчас удается вполне уверенно бороться с Атлетико за третью позицию там - по очкам только от Реала и Барселоны.

Совсем иным получается возвращение в Лигу чемпионов. Там пока что испанцы в основном разочаровывают, начиная от первого же тура, в котором проиграли Тоттенхэму, пропустив единственный гол из-за грубого ляпа вратаря. Потом получилось вырвать ничью с Ювентусом, вырвав 2:2 буквально в последней атаке. Но потом были новые неудачи, и ладно проиграть Манчестер Сити, даже 0:2 - потом уступили даже дебютирующему Пафосу, ничем не ответив на единственный гол киприотов.

Статистика личных встреч

Пока было только два товарищеских поединка. В 2022-м испанцы выиграли, через два года была ничья.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.81 для Боруссии Д и 4.26 для Вильярреала. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Немцам пора выиграть - верим, что они этого добьются (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Боруссия Д
25 ноября 2025 -
22:00
Вильярреал
Победа Боруссии Дортмунд 1.81 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Челси – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Наполи – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити – Байер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд Вильярреал Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Футбол | 25 ноября 2025, 10:46 14
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера
Поражение в подарок Суркису, ничья в подарок Ротаню, крупная победа Шахтера

Самые интересные события 13-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Футбол | 25 ноября 2025, 06:23 49
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Разгром от Шахтера, третье подряд поражение Динамо

Горняки набрали 30 очков и лидируют в чемпионате Украины

Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Футбол | 25.11.2025, 04:45
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Винисиус сказал, что не продлит контракт с Реалом. Виноват один человек
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Футбол | 24.11.2025, 22:25
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната
Футбол | 25.11.2025, 13:23
Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната
Динамо посоветовали серьезно усилить состав после потери Ваната
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
Динамо выступило с официальным обращением к Игорю Суркису
24.11.2025, 05:32 4
Футбол
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
На голкипера ПСЖ Сафонова подали в суд
24.11.2025, 06:02
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
Дэвид ХЭЙ: «Этот бой может стать последним днем в его жизни»
24.11.2025, 01:02
Бокс
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 7
Футбол
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
«Спасибо за годы в клубе». В Динамо выступили с заявлением к тренеру
24.11.2025, 08:41 3
Футбол
Александр УСИК: «Это тупые люди»
Александр УСИК: «Это тупые люди»
24.11.2025, 06:32 1
Бокс
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
Владимир КЛИЧКО: «Это просто капитуляция. Возвращайся домой»
24.11.2025, 06:15 54
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем