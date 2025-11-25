Боруссия Д

25 ноября на Сигнал Идуна Парк пройдет матч 5-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Боруссия Дортмунд встретится с Вильярреалом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Боруссия Дортмунд

Команда год назад была на пике кризиса. В итоге руководство все-таки признало, что Нури Шахин как главный тренер не тянет и не исправит положение. И не особенно верилось, что пришедший ему на смену Нико Ковач успеет спасти сезон. Но все же он сумел поднять новых подопечных на четвертое место в Бундеслиге. Сейчас, кстати, не все получается, что на клубном чемпионате мира, что в нынешнем розыгрыше национального первенства: выиграли только в шести матчах из одиннадцати, и даже в субботу не обыграли Штутгарт, закончив 3:3.

При этом немцы показывают хороший футбол в Лиге чемпионов. Упустили преимущество в два гола с Ювентусом, закончив 4:4 в Турине. Но потом уверенно выиграли и у Атлетика, и у Копенгагена, забивая по четырежды. Но с Манчестер Сити были болезненные 1:4.

Вильярреал

Клуб вернул на пост главного тренера Марселино еще в позапрошлом сезоне. И это сказалось, пусть не сразу, изначально он не успел вернуть подопечных в зону еврокубков. Зато потом, прошлой весной, уверенно разместился с ними в пятерке лучших в Примере! А сейчас удается вполне уверенно бороться с Атлетико за третью позицию там - по очкам только от Реала и Барселоны.

Совсем иным получается возвращение в Лигу чемпионов. Там пока что испанцы в основном разочаровывают, начиная от первого же тура, в котором проиграли Тоттенхэму, пропустив единственный гол из-за грубого ляпа вратаря. Потом получилось вырвать ничью с Ювентусом, вырвав 2:2 буквально в последней атаке. Но потом были новые неудачи, и ладно проиграть Манчестер Сити, даже 0:2 - потом уступили даже дебютирующему Пафосу, ничем не ответив на единственный гол киприотов.

Статистика личных встреч

Пока было только два товарищеских поединка. В 2022-м испанцы выиграли, через два года была ничья.

Прогноз

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.81 для Боруссии Д и 4.26 для Вильярреала.

Немцам пора выиграть - верим, что они этого добьются (коэффициент - 1,81).