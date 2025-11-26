Боруссия Д разгромила Вильярреал, несмотря на два нереализованных пенальти

Во вторник, 25 ноября, состоялся матч пятого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились «Боруссия» Дортмунд и испанский «Вильярреал». Немецкий клуб разгромил соперника со счетом 4:0.

В первом тайме хозяева вышли вперед после точного удара форварда Серу Гирасси, который огорчил соперника в добавленное время. Во второй половине игры гвинейский футболист не сумел реализовать пенальти, однако сыграл первым на добивании и оформил дубль.

11-метровый был назначен в ворота «Вильярреала» после того, как аргентинский защитник Хуан Фойт сыграл рукой и увидел перед собой красную карточку. Спустя пять минут Карим Адейеми увеличил преимущество «Боруссии» и довел счет до разгромного.

На 81-й минуте хозяева второй раз в этой игре не реализовали пенальти – на этот раз «отличился» португалец Фабиу Силва.

После пяти туров клуб из Дортмунда набрал десять баллов, а вот «желтая субмарина» имеет в своем активе всего один пункт.

Лига чемпионов, 5-й тур. 25 ноября

Боруссия Дортмунд (Германия) – Вильярреал (Испания) – 4:0

Голы: Гирасси, 45+2, 54, Адейеми, 59, Свенссон, 90+4

Удаление: Фойт, 53 («Вильярреал»)

Фотогалерея: