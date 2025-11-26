Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Боруссия Д
25.11.2025 22:00 – FT 4 : 0
Вильярреал
Лига чемпионов
26 ноября 2025, 02:59 | Обновлено 26 ноября 2025, 03:12
Боруссия Д – Вильярреал – 4:0. Субмарина на дне. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд разгромила испанский «Вильярреал» со счетом 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в ворота субмарины оформил Серу Гирасси, также отличились Карим Адейеми и Даниэль Свенссон.

Боруссия Д входит в топ-4 ЛЧ с 10 очками, а Вильярреал находится на дне турнирной таблицы (1 пункт).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания) – 4:0

Голы: Гирасси, 45+2, 54, Адейеми, 58, Свенссон, 90+5

Удаление: Фойт, 53 (Вильярреал)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Свенссон (Боруссия Д), асcист Паскаль Гросс.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Адейеми (Боруссия Д).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д).
50’
Хуан Фойт (Вильярреал) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Серу Гирасси (Боруссия Д), асcист Аарон Ансельмино.
