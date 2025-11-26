Боруссия Д – Вильярреал – 4:0. Субмарина на дне. Видео голов и обзор

Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

«Боруссия» Дортмунд разгромила испанский «Вильярреал» со счетом 4:0.

Дубль в ворота субмарины оформил Серу Гирасси, также отличились Карим Адейеми и Даниэль Свенссон.

Боруссия Д входит в топ-4 ЛЧ с 10 очками, а Вильярреал находится на дне турнирной таблицы (1 пункт).

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 25 ноября

22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания) – 4:0

Голы: Гирасси, 45+2, 54, Адейеми, 58, Свенссон, 90+5

Удаление: Фойт, 53 (Вильярреал)

