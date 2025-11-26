Боруссия Д – Вильярреал – 4:0. Субмарина на дне. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов
Вечером 25 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
«Боруссия» Дортмунд разгромила испанский «Вильярреал» со счетом 4:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в ворота субмарины оформил Серу Гирасси, также отличились Карим Адейеми и Даниэль Свенссон.
Боруссия Д входит в топ-4 ЛЧ с 10 очками, а Вильярреал находится на дне турнирной таблицы (1 пункт).
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 25 ноября
22:00 Боруссия Д (Германия) – Вильярреал (Испания) – 4:0
Голы: Гирасси, 45+2, 54, Адейеми, 58, Свенссон, 90+5
Удаление: Фойт, 53 (Вильярреал)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Предварительный финал ЛЧ, испытание для Барсы, несложные оппоненты для наших