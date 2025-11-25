Барселона сохранила своего универсала: игрок отверг предложение ПСЖ
Тренер что не хочет терять Гарсию
Эрик Гарсия дал «Барселоне» принципиальное согласие на подписание нового контракта.
По информации Mundo Deportivo, после нескольких недель переговоров стороны сумели выйти на общие условия. Процесс продления договора находится на финальной стадии.
Отмечается, что у Гарсии было предложение от «ПСЖ», однако он предпочел остаться в Каталонии.
Одним из ключевых факторов, побудивших «Барселону» продолжить сотрудничество с защитником, стала его универсальность и готовность играть на разных позициях. Клуб рассматривает его как потенциального будущего капитана, а главный тренер Ханс-Дитер Флик дал понять руководству, что не хочет терять игрока.
В нынешнем сезоне Эрик провел 13 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче 13-го тура чемпионата Франции подопечные Луиса Энрике разгромили «Гавр» со счетом 3:0
Президент отпраздновал свой 67-й день рождения