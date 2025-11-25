Барселона сохранила своего универсала: игрок отверг предложение ПСЖ

Эрик Гарсия дал «Барселоне» принципиальное согласие на подписание нового контракта.

По информации Mundo Deportivo, после нескольких недель переговоров стороны сумели выйти на общие условия. Процесс продления договора находится на финальной стадии.

Отмечается, что у Гарсии было предложение от «ПСЖ», однако он предпочел остаться в Каталонии.

Одним из ключевых факторов, побудивших «Барселону» продолжить сотрудничество с защитником, стала его универсальность и готовность играть на разных позициях. Клуб рассматривает его как потенциального будущего капитана, а главный тренер Ханс-Дитер Флик дал понять руководству, что не хочет терять игрока.

В нынешнем сезоне Эрик провел 13 матчей в Ла Лиге и забил 1 гол.