Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ готов осуществить мечту Энрике. Забарному это не понравится
Испания
23 ноября 2025, 22:02 |
1318
3

Парижане готовы подписать Эрика Гарсию

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» готов подписать защитника.

По информации источника, парижане настроены подписать защитника «Барселоны» Эрика Гарсию, который может играть как в центре обороны, так и на позиции правого фулбека. О трансфере уже давно мечтает главный тренер парижан Луис Энрике – тренер уже дважды уговаривал Гарсию присоединиться к команде.

«Барселона» уже работает над продлением контракта Гарсии, но понимает, что футболиста может соблазнить большая зарплата, которую готов дать «ПСЖ».

Гарсия может стать новым конкурентом Ильи Забарного. Контракт испанца с «Барсой» действует до 30 июня 2026 года.

По теме:
Есть большое «но». L'Equipe с пессимизмом оценило старт Забарного в ПСЖ
Во Франции оценили игру Забарного после разгромной победы ПСЖ
«Мы очень довольны». Энрике оценил игру Забарного в матче с Гавром
трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 ПСЖ Барселона Эрик Гарсия
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
ViAn
Тим часом Забарний грає всі маті за ПСЖ зі старту. Пропустив тільки матч 2-го туру. З 12 матчів 11 у старті по 90 хвилин. Але всі продовжують розповідати, що щось там не так. Залізобетонний гравець старту ПСЖ у цьому сезоні.
luceorius
Ще року не пройшло відколи Енріке почав мріяти про Забарного, тепер у тренера нова мрія.
kadaad .
Реально пофиг на проблемы Забарного в ПСЖ.
0
