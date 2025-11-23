ПСЖ готов осуществить мечту Энрике. Забарному это не понравится

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» готов подписать защитника.

По информации источника, парижане настроены подписать защитника «Барселоны» Эрика Гарсию, который может играть как в центре обороны, так и на позиции правого фулбека. О трансфере уже давно мечтает главный тренер парижан Луис Энрике – тренер уже дважды уговаривал Гарсию присоединиться к команде.

«Барселона» уже работает над продлением контракта Гарсии, но понимает, что футболиста может соблазнить большая зарплата, которую готов дать «ПСЖ».

Гарсия может стать новым конкурентом Ильи Забарного. Контракт испанца с «Барсой» действует до 30 июня 2026 года.