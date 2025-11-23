ПСЖ готов осуществить мечту Энрике. Забарному это не понравится
Парижане готовы подписать Эрика Гарсию
Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» готов подписать защитника.
По информации источника, парижане настроены подписать защитника «Барселоны» Эрика Гарсию, который может играть как в центре обороны, так и на позиции правого фулбека. О трансфере уже давно мечтает главный тренер парижан Луис Энрике – тренер уже дважды уговаривал Гарсию присоединиться к команде.
«Барселона» уже работает над продлением контракта Гарсии, но понимает, что футболиста может соблазнить большая зарплата, которую готов дать «ПСЖ».
Гарсия может стать новым конкурентом Ильи Забарного. Контракт испанца с «Барсой» действует до 30 июня 2026 года.
