Защитник Барселоны Гарсия назвал самых недооцененных одноклубников

Испанский защитник «Барселоны» Эрик Гарсия назвал самых недооцененных игроков каталонского клуба. По мнению 24-летнего футболиста, речь идет о двух полузащитниках «сине-гранатовых».

«Наверное, самые недооцененные игроки – Френки (Де Йонг – Прим.ред.) и Дани Ольмо. Когда оба в форме, все командные механизмы работают лучше. Благодаря им в нашей игре есть баланс и стабильность», – передает слова Гарсии SPORT.

Де Йонг в нынешнем сезоне сыграл в шести матчах на клубном уровне, в активе вингера 1 результативная передача. Ольмо участвовал в 8 встречах национального чемпионата, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

На сегодняшний день команда Ханси Флика расположилась на втором месте турнирной таблицы испанской Ла Лиги. На счету каталонцев 19 очков.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» активно изучает возможность пролонгации контракта с испанским защитником Гарсией. Речь идет о трудовом соглашении сроком до 2030 года.