Барселона готовит новый контракт центральному защитнику, которого хочет ПСЖ
Каталонцы работают продление соглашения с Эриком Гарсией
Каталонская «Барселона» рассматривает возможность продления сотрудничества с 24-летним защитником Эриком Гарсией.
По информации известного инсайдера Николо Скиры, «блауграна» планирует подписать с футболистом новый контракт, рассчитанный до 2030 года. Действующее соглашение действительно до лета 2026.
Гарсия вернулся в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити». С тех пор он отыграл за каталонский клуб три сезона, поскольку кампанию 2023/24 футболист провел в аренде в «Жироне».
На счету Гарсии в составе «Барселоны» – 125 матчей, в которых он забил семь мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что в услугах Эрика интересуется французский ПСЖ.
🚨 Excl. - After De Jong #Barça are ready to extend Eric #Garcia’s contract until 2030. #transfers #FCB— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 15, 2025
