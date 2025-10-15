Барселона готовит новый контракт центральному защитнику, которого хочет ПСЖ

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность продления сотрудничества с 24-летним защитником Эриком Гарсией.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, «блауграна» планирует подписать с футболистом новый контракт, рассчитанный до 2030 года. Действующее соглашение действительно до лета 2026.

Гарсия вернулся в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити». С тех пор он отыграл за каталонский клуб три сезона, поскольку кампанию 2023/24 футболист провел в аренде в «Жироне».

На счету Гарсии в составе «Барселоны» – 125 матчей, в которых он забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах Эрика интересуется французский ПСЖ.