Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона готовит новый контракт центральному защитнику, которого хочет ПСЖ
Испания
15 октября 2025, 14:17 | Обновлено 15 октября 2025, 14:18
Барселона готовит новый контракт центральному защитнику, которого хочет ПСЖ

Каталонцы работают продление соглашения с Эриком Гарсией

Барселона готовит новый контракт центральному защитнику, которого хочет ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Гарсия

Каталонская «Барселона» рассматривает возможность продления сотрудничества с 24-летним защитником Эриком Гарсией.

По информации известного инсайдера Николо Скиры, «блауграна» планирует подписать с футболистом новый контракт, рассчитанный до 2030 года. Действующее соглашение действительно до лета 2026.

Гарсия вернулся в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити». С тех пор он отыграл за каталонский клуб три сезона, поскольку кампанию 2023/24 футболист провел в аренде в «Жироне».

На счету Гарсии в составе «Барселоны» – 125 матчей, в которых он забил семь мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что в услугах Эрика интересуется французский ПСЖ.

