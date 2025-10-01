ПСЖ намерен бесплатно подписать футболиста Барселоны
Внимание парижского гранда привлекает Эрик Гарсия
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Sport.
По информации источника, парижский гранд хочет подписать 24-летнего футболиста бесплатно летом 2026 года, когда закончится его соглашение с испанским клубом. Эрик Гарсия ведет переговоры с «сине-гранатовыми» по новому контракту, он счастлив в каталонском клубе. Если до января соглашение не будет готово, то «ПСЖ» может начать переговоры с испанцем.
В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что один из лучших клубов в истории может бесплатно подписать Левандовски.
