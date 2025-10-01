ПСЖ намерен бесплатно подписать футболиста Барселоны

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия привлекает внимание «ПСЖ». Об этом сообщает Sport.

По информации источника, парижский гранд хочет подписать 24-летнего футболиста бесплатно летом 2026 года, когда закончится его соглашение с испанским клубом. Эрик Гарсия ведет переговоры с «сине-гранатовыми» по новому контракту, он счастлив в каталонском клубе. Если до января соглашение не будет готово, то «ПСЖ» может начать переговоры с испанцем.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел 8 матчей на клубном уровне во всех турнирах и отличился одним забитым мячом. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что один из лучших клубов в истории может бесплатно подписать Левандовски.