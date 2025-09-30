Один из лучших клубов в истории может бесплатно подписать Левандовски

Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Sport.

По информации источника, спортивный директор итальянского гранда Игли Таре провел встречу с агентом 37-летнего футболиста Пини Захави, на которой обсуждалось и будущее поляка. «Милан» намерен подписать Роберта бесплатно – его соглашение с «Барселоной» истекает летом 2026 года.

Сам поляк счастлив в Испании и готов пойти на понижение зарплаты ради продления своего пребывания в клубе. Если же Левандовски все таки придется покинуть «сине-гранатовых», то у него уже есть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и в «Милане».

В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 7 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее «Барса» достигла соглашения по контракту с 18-летним топ-талантом.