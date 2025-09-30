Один из лучших клубов в истории может бесплатно подписать Левандовски
Польский форвард привлекает внимание «Милана»
Польский нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Sport.
По информации источника, спортивный директор итальянского гранда Игли Таре провел встречу с агентом 37-летнего футболиста Пини Захави, на которой обсуждалось и будущее поляка. «Милан» намерен подписать Роберта бесплатно – его соглашение с «Барселоной» истекает летом 2026 года.
Сам поляк счастлив в Испании и готов пойти на понижение зарплаты ради продления своего пребывания в клубе. Если же Левандовски все таки придется покинуть «сине-гранатовых», то у него уже есть варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии и в «Милане».
В текущем сезоне Роберт Левандовски провел 7 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 4 забитыми мячами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее «Барса» достигла соглашения по контракту с 18-летним топ-талантом.
