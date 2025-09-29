ОФИЦИАЛЬНО. Барса достигла соглашения по контракту с 18-летним топ-талантом
Марк Берналь подписал контракт с каталонским грандом до 2029 года
Каталонская «Барселона» продлила контракт с испанским полузащитником Марком Берналем. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».
Срок нового соглашения между 18-летним футболистом и чемпионом Испании рассчитан до лета 2029 года.
В прошедшем сезоне Марк Берналь провел всего лишь 3 матча. Внушительную часть прошлогодней кампании хавбек пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена. В текущем сезоне Берналь провел 2 матча и отличился 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» потеряла важного игрока на немаленький срок.
Marc Bernal. Born to play here. 💙❤#MadeInLaMasia pic.twitter.com/liwruHdgVQ— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 29, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Состояние знаменитой арены оставляет удручающее впечатление
Аргентинец хочет завершить футбольную карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз»