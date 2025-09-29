Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Барса достигла соглашения по контракту с 18-летним топ-талантом
ОФИЦИАЛЬНО. Барса достигла соглашения по контракту с 18-летним топ-талантом

Марк Берналь подписал контракт с каталонским грандом до 2029 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Берналь

Каталонская «Барселона» продлила контракт с испанским полузащитником Марком Берналем. Об этом сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

Срок нового соглашения между 18-летним футболистом и чемпионом Испании рассчитан до лета 2029 года.

В прошедшем сезоне Марк Берналь провел всего лишь 3 матча. Внушительную часть прошлогодней кампании хавбек пропустил из-за разрыва крестообразных связок колена. В текущем сезоне Берналь провел 2 матча и отличился 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» потеряла важного игрока на немаленький срок.

