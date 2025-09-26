Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Барселона потеряла важного игрока на немаленький срок
Испания
26 сентября 2025, 18:07 | Обновлено 26 сентября 2025, 18:08
Барселона потеряла важного игрока на немаленький срок

У Жоана Гарсии диагностирован разрыв мениска

Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Гарсия

У испанского голкипера каталонской «Барселоны» Жоана Гарсии диагностирован разрыв внутреннего мениска левого колена. Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.

24-летний футболист перенесет операцию в субботу. Гарсия пропустит от 4 до 6 недель.

«Барселона» 1 октября встретится с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, этот матч испанец пропустит. Также Жоан рискует не принять участие в игре с «Реалом» 26 октября.

Жоан Гарсия в текущем сезоне провел 7 матчей на клубном уровне, 3 из которых стали сухими, и пропустил 5 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» потеряла двух лидеров перед матчем с «ПСЖ».

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
