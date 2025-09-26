Барселона потеряла важного игрока на немаленький срок
У Жоана Гарсии диагностирован разрыв мениска
У испанского голкипера каталонской «Барселоны» Жоана Гарсии диагностирован разрыв внутреннего мениска левого колена. Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда.
24-летний футболист перенесет операцию в субботу. Гарсия пропустит от 4 до 6 недель.
«Барселона» 1 октября встретится с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, этот матч испанец пропустит. Также Жоан рискует не принять участие в игре с «Реалом» 26 октября.
Жоан Гарсия в текущем сезоне провел 7 матчей на клубном уровне, 3 из которых стали сухими, и пропустил 5 голов.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» потеряла двух лидеров перед матчем с «ПСЖ».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ниве выпало играть против Буковины
Тренер «Черноморца» – об Артеме Степанове