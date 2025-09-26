Проблемы перед битвой. Барселона потеряла двух лидеров перед матчем с ПСЖ
Рафинья и Жоан Гарсия не сыграют в центральном матче второго тура ЛЧ
Каталонская «Барселона» не сможет рассчитывать на двух важных футболистов в матче второго тура Лиги чемпионов против ПСЖ.
По информации журналиста Жерарда Ромеро, после победного поединка с «Реалом» Овьедо (3:1) лазарет «блауграны» пополнили Рафинья и Жоан Гарсия.
Бразильский вингер почувствовал дискомфорт в теле уже по завершении первого тайма, поэтому Рафинья был вынужденно заменен на 65-й минуте игры.
В то время как голкипер Жоан получил повреждение на утренней тренировке каталонцев после поединка Ла Лиги.
Информацию о травмах обоих лидеров «Барселона» опубликует позже.
Поединок между испанским и французским грандами в Лиге чемпионов пройдет 1 октября, начало в 22:00.
‼️ Avanza @JijantesFC— Gerard Romero (@gerardromero) September 26, 2025
Joan Garcia se ha lesionado en el entreno de esta mañana
El club comunicará afectación en los próximos minutos
Raphinha out hasta después del parón
