Лига чемпионов
26 сентября 2025, 16:11 | Обновлено 26 сентября 2025, 16:19
Проблемы перед битвой. Барселона потеряла двух лидеров перед матчем с ПСЖ

Рафинья и Жоан Гарсия не сыграют в центральном матче второго тура ЛЧ

Проблемы перед битвой. Барселона потеряла двух лидеров перед матчем с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» не сможет рассчитывать на двух важных футболистов в матче второго тура Лиги чемпионов против ПСЖ.

По информации журналиста Жерарда Ромеро, после победного поединка с «Реалом» Овьедо (3:1) лазарет «блауграны» пополнили Рафинья и Жоан Гарсия.

Бразильский вингер почувствовал дискомфорт в теле уже по завершении первого тайма, поэтому Рафинья был вынужденно заменен на 65-й минуте игры.

В то время как голкипер Жоан получил повреждение на утренней тренировке каталонцев после поединка Ла Лиги.

Информацию о травмах обоих лидеров «Барселона» опубликует позже.

Поединок между испанским и французским грандами в Лиге чемпионов пройдет 1 октября, начало в 22:00.

Жоан Гарсия Рафинья Диас Барселона ПСЖ травма Лига чемпионов Овьедо
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
