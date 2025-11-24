Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПЕРЕС: Барселона выплатила вице-президенту судей более 8 млн евро
Испания
24 ноября 2025, 02:49
ПЕРЕС: Барселона выплатила вице-президенту судей более 8 млн евро

Комментарий президента Реала по делу Негрейры

ПЕРЕС: Барселона выплатила вице-президенту судей более 8 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал успехи «Барселоны» в тот период, когда каталонский клуб имел деловые отношения с представителем судейского корпуса.

Следует напомнить, что в 2023 году «Барселоне» и ее тогдашнему руководству были предъявлены обвинения в том, что клуб на протяжении многих лет переводил значительные суммы бывшему вице–президенту Технического комитета арбитров (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который работал в системе RFEF. По данным следствия, в период с 2001 по 2018 год ему было перечислено несколько миллионов евро. Недавно в рамках этого дела дали показания новые свидетели, включая сына Негрейры – Хавьера Энрикеса, а также экс–президентов клуба Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу.

«Нынешнее состояние судейства в Испании вызывает серьезную обеспокоенность. Недопустимо, что ФИФА не включила ни одного испанского арбитра в состав судейской бригады на последний клубный чемпионат мира.

Также совершенно неприемлемо, что «Барселона» на протяжении минимум 17 лет переводила более 8 миллионов евро лицу, занимавшему столь высокий пост в судейской иерархии. Независимо от приводимых при этом доводов, этот человек отвечал за принятие ключевых решений и процедур.

И весьма показательно, что именно в этот временной отрезок клуб демонстрировал свои наилучшие результаты на внутренней арене», – резюмировал Перес, выступая на собрании членов «Реала».

Реал Мадрид Флорентино Перес Хосе Мария Энрикес Негрейра Барселона Ла Лига
Михаил Олексиенко Источник: Marca
