Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег КОЖУШКО: «Для нашей семьи это незабываемое событие»
Украина. Первая лига
24 ноября 2025, 10:57 |
180
0

Олег КОЖУШКО: «Для нашей семьи это незабываемое событие»

Форвард «Буковины» поделился впечатлениями о матче с «Агробизнесом»

Олег КОЖУШКО: «Для нашей семьи это незабываемое событие»
ФК Буковина. Олег Кожушко

В матче 17-го тура Первой лиги «Буковина» обыграла «Агробизнес» со счетом 3:0. Голом и ассистом отметился Олег Кожушко. Форвард «Буковины» прокомментировал результат поединка с «Агробизнесом» и поделился ожиданиями от матча с НК «Пробой».

– Несмотря на погодные условия и не самое лучшее состояние газона, «Буковина» и «Агробизнес» продемонстрировали яркую игру с большим количеством моментов, а тебе удалось записать в свой актив гол+ассист. Как прокомментируешь этот поединок?

– Это был очень хороший, эмоциональный матч со стороны обеих команд. Болельщикам, наверное, эта игра точно должна понравиться. И мы, и «Агробизнес» пытались играть в футбол, хотя поле было не в лучшем состоянии для этого. Но мы все равно пытались комбинировать, создавать остроту, играть на атаку. Хочется отдать должное и сопернику, тоже продемонстрировавшему хороший игровой рисунок. Нам удалось свои моменты реализовать, поэтому результат этой встречи закономерен.

– Перед игрой с «Агробизнесом» символический удар по мячу выполнял твой отец – участник боевых действий российско-украинской войны, солдат Александр Анатольевич Кожушко. Добавило ли это какой-то дополнительной мотивации и заряда на этот матч?

– Да, это был очень волнующий и щемящий момент. Я очень рад своему отцу, ведь для него это очень положительный момент в эмоциональном плане – сейчас он вернулся к более-менее нормальной жизни. Для нашей семьи это незабываемое событие, которое, думаю, в психологическом плане поможет и в будущем.

– Как команда отреагировала на потерю очков в предыдущем домашнем матче с «Ингульцом»? В это время прервалась рекордная победная серия «Буковины», которая длилась 16 матчей подряд. Какие выводы вы сделали после ничейной игры?

– Мы были очень разочарованы. В раздевалке царила настоящая разочарованность, потому что мы в стольких матчах подряд одерживали только победы, а здесь первая потеря очков за столь длительный период… Считаю, что тогда мы тоже должны выигрывать, причем с разницей не в один мяч, но, к сожалению, пропустили в концовке. Так бывает – где нам повезло, где повезло сопернику. Это футбол. Главное, что после ничьей с «Ингульцом» мы уверенно победили «Агробизнес». Надеюсь, что и в заключительном матче летне-осенней части чемпионата мы также порадуем болельщиков победой. Сделаем все для того чтобы пойти на зимний перерыв в прекрасном настроении.

– В заключительном матче 2025 года «Буковина» дома будет принимать «Пробой». Что можешь сказать об этой команде, как ее можешь охарактеризовать?

– Думаю, что будет очень тяжелая игра. Прежде всего через поле и его состояние, но здесь нет ничего удивительного, ведь на улице уже конец осени. «Пробой» – хорошая команда. Мне хорошо запомнилась августовская встреча в Городенке. Тогда после двух подряд ничейных матчей на старте сезона мы одержали первую победу в чемпионате. Тот матч точно не был лёгким: хоть мы и вели в счете 4:1, но в конце встречи соперник вернулся в игру и забил нам дважды. Они заставили нас немного понервничать на последних минутах матча. «Пробой» – это команда с характером, которая точно будет настроена на борьбу и результат, так что на легкую игру не стоит рассчитывать.

Также хочу высказать большой респект нашим болельщикам. Неважно, какая погода – дождь или снег – они все равно приходят на стадион и горячо поддерживают нас. После «Ингульца», когда мы упустили победу, они были даже спокойнее нас и говорили: «Все хорошо, вы молодцы, ничего страшного не произошло». Наши болельщики – невероятные! Благодарю их за поддержку и за то, что они всегда рядом.

Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
