Агробизнес – Буковина – 0:3. Гостевая победа дома. Видео голов и обзор
Команды сыграли в Черновцах на стадионе «Буковина»
В поединке 17-го тура Первой лиги сыграли «Агробизнес» и «Буковина». Игра завершилась победой «Буковины» со счетом 3:0.
Команды должны были сыграть на поле «Агробизнеса» в Волочиске. Однако клуб обратился с просьбой сыграть в Черновцах.
«Буковина» открыла счет на 35-й минуте. Отличился Олег Кожушко. А минутой ранее мог забить «Агробизнес», но мяч попал в штангу.
Второй мяч номинальные гости забили в начале второй половины матча. Гол на счету Виталия Дахновского, а ассистировал ему Олег Кожушко.
На этом неприятности «Агробизнеса» не закончились. В компенсированное ко второму тайму время забил Андрей Андрейчук.
Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Черновцы, стадион «Буковина»
«Агробизнес» Волочиск – «Буковина» Черновцы – 0:3
Голы: Кожушко, 35, Дахновский, 54, Андрейчук, 90+1
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
