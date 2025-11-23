Агробизнес – Буковина – 0:3. Гостевая победа дома. Видео голов и обзор

В поединке 17-го тура Первой лиги сыграли «Агробизнес» и «Буковина». Игра завершилась победой «Буковины» со счетом 3:0.

Команды должны были сыграть на поле «Агробизнеса» в Волочиске. Однако клуб обратился с просьбой сыграть в Черновцах.

«Буковина» открыла счет на 35-й минуте. Отличился Олег Кожушко. А минутой ранее мог забить «Агробизнес», но мяч попал в штангу.

Второй мяч номинальные гости забили в начале второй половины матча. Гол на счету Виталия Дахновского, а ассистировал ему Олег Кожушко.

На этом неприятности «Агробизнеса» не закончились. В компенсированное ко второму тайму время забил Андрей Андрейчук.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Агробизнес» Волочиск – «Буковина» Черновцы – 0:3

Голы: Кожушко, 35, Дахновский, 54, Андрейчук, 90+1

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча