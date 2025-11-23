Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Агробизнес – Буковина – 0:3. Гостевая победа дома. Видео голов и обзор
Первая лига
Агробизнес
23.11.2025 12:15 – FT 0 : 3
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 16:14 | Обновлено 23 ноября 2025, 16:56
211
0

Агробизнес – Буковина – 0:3. Гостевая победа дома. Видео голов и обзор

Команды сыграли в Черновцах на стадионе «Буковина»

23 ноября 2025, 16:14 | Обновлено 23 ноября 2025, 16:56
211
0
Агробизнес – Буковина – 0:3. Гостевая победа дома. Видео голов и обзор
ФК Буковина

В поединке 17-го тура Первой лиги сыграли «Агробизнес» и «Буковина». Игра завершилась победой «Буковины» со счетом 3:0.

Команды должны были сыграть на поле «Агробизнеса» в Волочиске. Однако клуб обратился с просьбой сыграть в Черновцах.

«Буковина» открыла счет на 35-й минуте. Отличился Олег Кожушко. А минутой ранее мог забить «Агробизнес», но мяч попал в штангу.

Второй мяч номинальные гости забили в начале второй половины матча. Гол на счету Виталия Дахновского, а ассистировал ему Олег Кожушко.

На этом неприятности «Агробизнеса» не закончились. В компенсированное ко второму тайму время забил Андрей Андрейчук.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Агробизнес» Волочиск – «Буковина» Черновцы – 0:3

Голы: Кожушко, 35, Дахновский, 54, Андрейчук, 90+1

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
По теме:
Рух – Кудровка. Стали известны стартовые составы команд на матч УПЛ
Черноморец-2 и Локомотив забили 6 мячей. Результаты матчей Второй лиги
Олег ШАНДРУК: «По игре было заметно, что мы приехали побеждать»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Олег Кожушко Агробизнес Андрей Андрейчук Виталий Дахновский видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Футбол | 23 ноября 2025, 09:11 5
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде

Вместе с тренером уйдет и его помощник – Олег Гусев

Эльче – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 23 ноября 2025, 16:31 0
Эльче – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
Футбол | 23.11.2025, 11:49
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
«В Киеве +10». Верняев подколол Динамо после позорного матча с Колосом
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Футбол | 22.11.2025, 23:48
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Футбол | 23.11.2025, 08:33
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
Олимпийская чемпионка оценила состав сборной Украины по биатлону
Олимпийская чемпионка оценила состав сборной Украины по биатлону
21.11.2025, 20:38
Биатлон
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
Украинец Аонишики Арата выиграл Кубок императора
23.11.2025, 11:35 32
Другие виды
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 21
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
22.11.2025, 07:24 6
Футбол
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
23.11.2025, 07:11 49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем