  Вернулись на путь побед. Буковина разобралась с Агробизнесом
Первая лига
Агробизнес
23.11.2025 12:15 – FT 0 : 3
Буковина
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 14:19
Вернулись на путь побед. Буковина разобралась с Агробизнесом

Поединок прошел в Черновцах на стадионе «Буковина»

Вернулись на путь побед. Буковина разобралась с Агробизнесом
ФК Буковина

В воскресенье, 23 ноября, состоялся поединок 17-го тура Первой лиги. В Черновцах сыграли «Агробизнес» и «Буковина». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Буковины».

Матч должен был пройти на поле «Агробизнеса» в Волочиске. Однако клуб обратился с просьбой сыграть в Черновцах.

В прошлом туре «Буковина» прервала свою рекордную серию побед. Игроки команды заявляли о желании начать новую. И слова не разошлись с действиями.

«Буковина» открыла счет на 35-й минуте. Автором гола стал Олег Кожушко. А перед атакой «Буковины» мог забить «Агробизнес», но мяч попал в штангу.

Второй мяч номинальные гости забили в начале второго тайма. Гол на счету Виталия Дахновского, а ассистировал ему Олег Кожушко.

Отличились подопечные Сергея Шищенко и в третий раз. В компенсированное ко второму тайму время забил Андрей Андрейчук.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Агробизнес» Волочиск – «Буковина» Черновцы – 0:3

Голы: Кожушко, 35, Дахновский, 54, Андрейчук, 90+1

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Буковина).
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Агробизнес Виталий Дахновский Олег Кожушко Андрей Андрейчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Pasha007
Був на стадіоні ....матч супер Буковина машина💪треба брати Кубок!!!!
