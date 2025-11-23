Вернулись на путь побед. Буковина разобралась с Агробизнесом

В воскресенье, 23 ноября, состоялся поединок 17-го тура Первой лиги. В Черновцах сыграли «Агробизнес» и «Буковина». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Буковины».

Матч должен был пройти на поле «Агробизнеса» в Волочиске. Однако клуб обратился с просьбой сыграть в Черновцах.

В прошлом туре «Буковина» прервала свою рекордную серию побед. Игроки команды заявляли о желании начать новую. И слова не разошлись с действиями.

«Буковина» открыла счет на 35-й минуте. Автором гола стал Олег Кожушко. А перед атакой «Буковины» мог забить «Агробизнес», но мяч попал в штангу.

Второй мяч номинальные гости забили в начале второго тайма. Гол на счету Виталия Дахновского, а ассистировал ему Олег Кожушко.

Отличились подопечные Сергея Шищенко и в третий раз. В компенсированное ко второму тайму время забил Андрей Андрейчук.

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Агробизнес» Волочиск – «Буковина» Черновцы – 0:3

Голы: Кожушко, 35, Дахновский, 54, Андрейчук, 90+1

Видеозапись матча

Инфографика