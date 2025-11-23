В воскресенье, 23 ноября состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины между «Агробизнесом» и «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 12:15.

Агробизнес

Неплохие результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне Первой лиги. За 16 сыгранных игр «Агробизнесу» удалось набрать 30 зачетных пунктов, благодаря которым он теперь занимает 5-ю строчку турнирной таблицы. «Ингулец» с 4-го места опережает команду только благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных, а вот «Прикарпатье» с 6-й позиции отстает уже на 8 очков.

С Кубка Украины волочиский клуб вылетел на стадии 1/8 финала от «Металлиста 1925». До этого «Агробизнес» выбил «Диназ» и «Денгофф».

Буковина

В текущем сезоне «Буковина» находятся просто в безумной форме. В чемпионате клуб потерял очки только трижды – из-за ничьих с «Ингульцем» (2 раза) и тем же «Агробизнесом». 42 набранных балла достаточно, чтобы возглавлять турнира таблицу и опережать ближайших конкурентов на 7 очков.

В Кубке Украины команда выбила «Авангард», «Карпаты» и «Ниву Т» и квалифицировалась в четвертьфинал турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет волочиский коллектив. На его счету 3 победы, еще 1 матч завершился вничью, а 1 раз победу праздновала «Буковина».

Интересные факты

«Буковина» победила в 8/9 выездных поединках этого сезона.

«Буковина» забила 36 голов в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

В последних 6-х играх «Агробизнес» лишь 1 раз сохранил ворота сухими.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.