  4. ПОПОВ: «Первые эмоции уже прошли, и я понимаю, что нужно работать»
Италия
24 ноября 2025, 09:58 | Обновлено 24 ноября 2025, 10:00
Украинец – один из лучших бомбардиров Серии В

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий Богдан Попов рассказал об игре в основе «Эмполи» и конкуренции в Серии В.

– Вы забили пять голов в десяти стартовых матчах «Эмполи» в сезоне. Как оцениваете старт сезона для команды и для себя лично?

– Безусловно, доволен. Считаю, что для меня лично старт получился неплохим. Но первые эмоции уже прошли, и я понимаю, что нужно работать дальше.

Что касается команды, то, безусловно, рассчитывали на большее, но время еще есть. Надеюсь, мы исправимся.

– Вы начинали сезон как стабильный игрок основы «Эмполи», но потом два матча провели на скамейке запасных, а в остальных выходили лишь на замены, хотя в начале сезона забили четыре гола в трех турах. Это тренерское решение или у вас было какое-то повреждение?

– В Серии B не так много игроков моего возраста выходят в стартовом составе, конкуренция очень высокая. Против разных соперников мы используем разные тактические схемы.

Возможно, тренер видел на моей позиции другого игрока. Я не переживаю, уверен в себе и продолжаю работать. Кстати, в последнем матче перед отъездом в сборную я вышел в старте.

Ранее сообщалось об интересе к Попову со стороны «Аталанты».

Богдан Попов Эмполи
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
