Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет
Италия
19 ноября 2025, 14:02 |
Богдан Попов может принести «Эмполи» 10 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Попов

«Аталанта» интересуется украинским нападающим «Эмполи» Богданом Поповым, сообщает популярное итальянское издание Tuttosport.

По информации источника, «бергамаски» хотят согласовать трансфер 18-летнего футболиста уже сейчас, но оставить его в «Эмполи» до лета 2026 года.

Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Богдан Попов провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Недавно Богдан Попов получил красную карточку в игре за «Эмполи».

Эмполи Богдан Попов Аталанта трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу Серия B
Дмитрий Вус Источник: Tuttosport
