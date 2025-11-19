Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет
Богдан Попов может принести «Эмполи» 10 миллионов евро
«Аталанта» интересуется украинским нападающим «Эмполи» Богданом Поповым, сообщает популярное итальянское издание Tuttosport.
По информации источника, «бергамаски» хотят согласовать трансфер 18-летнего футболиста уже сейчас, но оставить его в «Эмполи» до лета 2026 года.
Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.
В сезоне 2025/26 Богдан Попов провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Недавно Богдан Попов получил красную карточку в игре за «Эмполи».
