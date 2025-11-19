Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет

«Аталанта» интересуется украинским нападающим «Эмполи» Богданом Поповым, сообщает популярное итальянское издание Tuttosport.

По информации источника, «бергамаски» хотят согласовать трансфер 18-летнего футболиста уже сейчас, но оставить его в «Эмполи» до лета 2026 года.

Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Богдан Попов провел 12 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Недавно Богдан Попов получил красную карточку в игре за «Эмполи».