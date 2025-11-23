Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
23 ноября 2025, 13:42 | Обновлено 23 ноября 2025, 13:43
Украинские легионеры в Литве завоевали серебряные медали

Наши соотечественники повсюду на виду

ФК Нептунас

Как стало известно Sport.ua, украинскому тренерскому дуэту Олег Лутков – Геннадий Жилкин удалось выполнить задачу, поставленную перед их командой «Нептунасом» из Клайпеды: занять второе место в первой лиге чемпионата Литвы.

На протяжении всего сезона 2025, который проходил по системе «весна-осень», шла ожесточенная борьба, в которой только на самом финише клайпедцам удалось выиграть конкуренцию у «Таураса». Итоговая вторая ступень дала возможность «Нептунасу» сыграть в плей-офф с командой, занявшей предпоследнее место в элите – «Ритеряй». В первом, домашнем матче, была зафиксирована ничья, 0:0, а в ответной игре «нептуны» уступили – 1:2.

В составе команды из Клайпеды нынешнего образца выступают трое футболистов с украинским гражданством – вратарь Амир Агаларов, защитники Тарас Гевлич и Константин Шульц. Все трое завоевали маленькие серебряные медали литовского чемпионата.

Главный тренер «Няптунаса» Олег Лутков хорошо известен украинским болельщикам по работе во многих клубах, среди которых были представители элиты – запорожский «Металлург», ФК «Львов» и «Верес».

Ранее сообщалось о том, что украинские футболисты своими голами устроили безумный камбек в Литве.

Олег Лутков Геннадий Жилкин чемпионат Литвы по футболу Ритеряй
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
