Украинские футболисты своими голами устроили безумный камбэк за границей

9 ноября два украинских футболиста, Евгений Могиль и Илья Тимошенко, стали ключевыми героями камбэка во втором по силе дивизионе чемпионата Литвы.

Оба игрока вышли на замену во втором тайме за «Невежис» из Кедайняй и отметились забитыми мячами в ворота «Жальгириса» Каунас-2.

Именно старания украинцев стали переломними в матче – «Невежис» на своем поле вырвал победу со счетом 4:3.

Первая лига Литвы. 30-й тур, 9 ноября

«Невежис» Кедайняй – «Жальгирис» Каунас-2 – 4:3

Голы: Велдман, 35, 45+2, Могиль, 75, Тимошенко, 90+3 — Бразис, 3, Стельмокас, 15, 17

Удаление: Милиус, 72