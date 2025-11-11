Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Украинские футболисты своими голами устроили безумный камбэк за границей
11 ноября 2025, 20:58
Украинские футболисты своими голами устроили безумный камбэк за границей

Евгений Могиль и Илья Тимошенко помогли клубу «Невежис» Кедайняй одержать победу

Украинские футболисты своими голами устроили безумный камбэк за границей
ФК Невежис Кедайняй

9 ноября два украинских футболиста, Евгений Могиль и Илья Тимошенко, стали ключевыми героями камбэка во втором по силе дивизионе чемпионата Литвы.

Оба игрока вышли на замену во втором тайме за «Невежис» из Кедайняй и отметились забитыми мячами в ворота «Жальгириса» Каунас-2.

Именно старания украинцев стали переломними в матче – «Невежис» на своем поле вырвал победу со счетом 4:3.

Первая лига Литвы. 30-й тур, 9 ноября

«Невежис» Кедайняй – «Жальгирис» Каунас-2 – 4:3

Голы: Велдман, 35, 45+2, Могиль, 75, Тимошенко, 90+3 — Бразис, 3, Стельмокас, 15, 17

Удаление: Милиус, 72

чемпионат Литвы по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
