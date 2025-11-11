Украинские футболисты своими голами устроили безумный камбэк за границей
Евгений Могиль и Илья Тимошенко помогли клубу «Невежис» Кедайняй одержать победу
9 ноября два украинских футболиста, Евгений Могиль и Илья Тимошенко, стали ключевыми героями камбэка во втором по силе дивизионе чемпионата Литвы.
Оба игрока вышли на замену во втором тайме за «Невежис» из Кедайняй и отметились забитыми мячами в ворота «Жальгириса» Каунас-2.
Именно старания украинцев стали переломними в матче – «Невежис» на своем поле вырвал победу со счетом 4:3.
Первая лига Литвы. 30-й тур, 9 ноября
«Невежис» Кедайняй – «Жальгирис» Каунас-2 – 4:3
Голы: Велдман, 35, 45+2, Могиль, 75, Тимошенко, 90+3 — Бразис, 3, Стельмокас, 15, 17
Удаление: Милиус, 72
