Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Арсенал
23.11.2025 18:30 - : -
Тоттенхэм
Англия
23 ноября 2025, 13:57 | Обновлено 23 ноября 2025, 14:02
Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 ноября в 18:30 матч 12-го тура чемпионата Англии

23 ноября 2025, 13:57 | Обновлено 23 ноября 2025, 14:02
Коллаж Sport.ua

23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники Микель Артета и Томас Франк настраивают свои команду на победу.

Арсенал лидирует в турнире (26 очков), Тоттенхэм идет на 8-й позиции (18 пунктов).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (по 19), Тоттенхэм, Астон Вилла, Ман Юнайтед, Ливерпуль (по 18).

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Арсенал - Тоттенхэм Арсенал Лондон Тоттенхэм
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
