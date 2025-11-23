23 ноября в 18:30 проходит поединок 12-го тура Английской Премьер-лиги.

«Арсенал» принимает «Тоттенхэм» на домашней арене «Эмирейтс» в Лондоне.

Наставники Микель Артета и Томас Франк настраивают свои команду на победу.

Арсенал лидирует в турнире (26 очков), Тоттенхэм идет на 8-й позиции (18 пунктов).

Топ-10 АПЛ: Арсенал (26 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (по 19), Тоттенхэм, Астон Вилла, Ман Юнайтед, Ливерпуль (по 18).

Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports