ВИДЕО. Романтика дня. Футболист УПЛ потрогал свою девушку за грудь

22 ноября 2025, 01:34 | Обновлено 22 ноября 2025, 01:40
421
3

Яна Андрущенко опубликовала романтическое видео

Украинская фитнес-блогерка Яна Андрущенко опубликовала в Instagram новое романтическое видео со своим парнем – футболистом «Колоса» Даниилом Алефиренко.

Пара поделилась теплыми совместными моментами, но главное внимание зрителей привлекла… первая секунда ролика.

На стартовом кадре Даниил игриво схватил Яну за грудь, что сразу вызвало волну комментариев в соцсетях.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Несмотря на неожиданный старт, дальше видео превращается в нежный и искренний ролик о любви: улыбки, объятия, теплые взгляды – пара в очередной раз демонстрирует, насколько гармонично выглядит вместе.

Яна и Даниил давно не скрывают свои отношения, и их подписчики регулярно отмечают, что блогерка и футболист выглядят по-настоящему счастливыми рядом друг с другом.

видео Яна Андрущенко Даниил Алефиренко lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
Forvard001
 Чергова футбольна новина (
Ответить
+1
Falko
Романтика ночі: побачивши, як Данило Алефіренко у стаграмі помацав ціцьки Яни Андрущенко, Максим Лапченко помацав себе за штани.
.
Жартую. Норм. Уперше зайшов зосереджено. Тіпа почитав, роздивився. Янка там що, спить? А Данило, значить, із цього діла користається. "Легко любить, когда это ты," - а раптом, ні? Раптом, спросоння переплутаєш? Тоді любов важка і марудна, але куди ти дінешся - це яка б не була, а любов.
- Хорошо то как, Машенька!
-  Я не Машенька.
- Да? А всё равно хорошо.
.
А цьомки залишимо на потім, - сказав принц, злазячи зі Сплячої Красуні.
Ответить
0
Следящий за Пумой
Лапа, продолжай подрывать пуканы на этом сайте ☝️🤣🤣👍👍
Ответить
0
