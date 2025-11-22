ВИДЕО. Романтика дня. Футболист УПЛ потрогал свою девушку за грудь

Украинская фитнес-блогерка Яна Андрущенко опубликовала в Instagram новое романтическое видео со своим парнем – футболистом «Колоса» Даниилом Алефиренко.

Пара поделилась теплыми совместными моментами, но главное внимание зрителей привлекла… первая секунда ролика.

На стартовом кадре Даниил игриво схватил Яну за грудь, что сразу вызвало волну комментариев в соцсетях.

Несмотря на неожиданный старт, дальше видео превращается в нежный и искренний ролик о любви: улыбки, объятия, теплые взгляды – пара в очередной раз демонстрирует, насколько гармонично выглядит вместе.

Яна и Даниил давно не скрывают свои отношения, и их подписчики регулярно отмечают, что блогерка и футболист выглядят по-настоящему счастливыми рядом друг с другом.