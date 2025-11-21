Ребров рассказал, почему не забивают форварды сборной Украины
Нужно работать в своих клубных командах
Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию, когда за календарный год в составе команды центрфорврды забили лишь один гол.
В матче с Бельгией отличился Владислав Ванат.
Тренер считает, что игрокам нужно прогрессировать в своих клубных командах.
«Я уверен, что все придет. Считаю, что в том же матче против Исландии Ванат отработал на команду, он истощил защиту соперника и в конце нам было легче. Конечно, мы все хотим, чтобы форварды забивали, но главное, что есть моменты. И нападающим нужно работать в своих командах, потому что у нас нет времени на индивидуальную работу в сборной».
«У нас вот последние два матча были и всего одна тренировка. Сложно в сборной им что-то улучшить индивидуально. Для меня важны голы форвардов, но они работают на команду. И я надеюсь, что они в новом году буду забивать больше», – сказал Ребров.
