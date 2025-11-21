Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров рассказал, почему не забивают форварды сборной Украины
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 17:13 | Обновлено 21 ноября 2025, 17:41
Ребров рассказал, почему не забивают форварды сборной Украины

Нужно работать в своих клубных командах

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал ситуацию, когда за календарный год в составе команды центрфорврды забили лишь один гол.

В матче с Бельгией отличился Владислав Ванат.

Тренер считает, что игрокам нужно прогрессировать в своих клубных командах.

«Я уверен, что все придет. Считаю, что в том же матче против Исландии Ванат отработал на команду, он истощил защиту соперника и в конце нам было легче. Конечно, мы все хотим, чтобы форварды забивали, но главное, что есть моменты. И нападающим нужно работать в своих командах, потому что у нас нет времени на индивидуальную работу в сборной».

«У нас вот последние два матча были и всего одна тренировка. Сложно в сборной им что-то улучшить индивидуально. Для меня важны голы форвардов, но они работают на команду. И я надеюсь, что они в новом году буду забивать больше», – сказал Ребров.

Сергей Ребров сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу Артем Довбик Владислав Ванат
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
