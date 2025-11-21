«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины

В четверг, 20 ноября, состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026, по итогам которого сборная Украины узнала следующего соперника.

Подопечные Сергея Реброва в полуфинале сыграют против Швеции на номинально домашней арене. Победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре Польша – Албания.

Шведские эксперты Олаф Лунд и Йонас Эрикссон отреагировали на матчи с украинской командой:

«Во многих аспектах – это лотерея мечты. Но Швеция не может считаться фаворитом после таких результатов отбора. Я вижу фаворитом сборную Украины – 60 на 40 в процентном соотношении», – сказал Йонас.

«Это отличная возможность. Учитывая рейтинги и текущие обстоятельства, матч с Украиной – лучший вариант для нашей сборной. У Украины нет домашнего поля, а Польша и Албания являются проходимыми соперниками», – уверен Олаф.