Мане поделился впечатлениями о профессионализме Роналду

33-летний игрок «Аль-Насра» Садио Мане поделился впечатлениями о своем одноклубнике, форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Еще до того, как я познакомился с ним лично, я следил за его играми по телевидению и читал о его профессионализме, менталитете и исключительной серьезности. Убедился в этом, когда приехал сюда и встретил его лично.

Он невероятный – усердно трудится каждый день и по сей день стремится побеждать и показывать максимум своих возможностей, несмотря на то что ему уже 40 лет. Во всех смыслах он образцовый спортсмен», – рассказал Мане.

В нынешнем сезоне Роналду провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 2 результативные передачи.