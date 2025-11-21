Мане поделился впечатлениями о профессионализме Роналду

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 ноября 2025, 05:33 | Обновлено 21 ноября 2025, 05:34
Садио рассказал о своем одноклубнике

Instagram. Криштиану Роналду

33-летний игрок «Аль-Насра» Садио Мане поделился впечатлениями о своем одноклубнике, форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Еще до того, как я познакомился с ним лично, я следил за его играми по телевидению и читал о его профессионализме, менталитете и исключительной серьезности. Убедился в этом, когда приехал сюда и встретил его лично.

Он невероятный – усердно трудится каждый день и по сей день стремится побеждать и показывать максимум своих возможностей, несмотря на то что ему уже 40 лет. Во всех смыслах он образцовый спортсмен», – рассказал Мане.

В нынешнем сезоне Роналду провел за клуб 11 матчей во всех турнирах, забив 10 голов и сделав 2 результативные передачи.

ФОТО. Зачем Криштиану Роналду приехал к Трампу? Есть 3 версии
ФОТО. Автографы Месси теперь будут проверять по-новому. Что случилось?
ВИДЕО. Фанаты заметили необычную деталь на кадрах встречи Роналду с Трампом
Криштиану Роналду Садио Мане Аль-Наср Эр-Рияд
Михаил Олексиенко Источник: Sportskeeda
