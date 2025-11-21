Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26
Испания
21 ноября 2025, 04:55
Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26

С 21 по 24 ноября состоятся поединки 13-го тура главного еврокубка

Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

🏆 С 21 по 24 ноября состоятся матчи 13-го тура Ла Лиги 2025/26.

⚽️ Sport.ua предлагаем вашему вниманию расписание и прогнозы на ближайший тур чемпионата Испании!

Расписание и прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26:

  • 21.11. 22:00 Валенсия – Леванте
  • 22.11. 15:00 Алавес – Сельта
  • 22.11. 17:15 Барселона – Атлетик
  • 22.11. 19:30 Осасуна – Реал Сосьедад
  • 22.11. 22:00 Вильярреал – Мальорка
  • 23.11. 15:00 Овьедо – Райо Вальекано
  • 23.11. 17:15 Бетис – Жирона
  • 23.11. 19:30 Хетафе – Атлетико
  • 23.11. 22:00 Эльче – Реал Мадрид
  • 24.11. 22:00 Эспаньол – Севилья

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 12 10 1 1 26 - 10 23.11.25 22:00 Эльче - Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал 31
2 Барселона 12 9 1 2 32 - 15 22.11.25 17:15 Барселона - Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24 - 10 22.11.25 22:00 Вильярреал - Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал 26
4 Атлетико Мадрид 12 7 4 1 24 - 11 23.11.25 19:30 Хетафе - Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид 25
5 Бетис 12 5 5 2 19 - 13 23.11.25 17:15 Бетис - Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15 - 15 24.11.25 22:00 Эспаньол - Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис 18
7 Атлетик Бильбао 12 5 2 5 12 - 13 22.11.25 17:15 Барселона - Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка 17
8 Хетафе 12 5 2 5 12 - 14 23.11.25 19:30 Хетафе - Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе 17
9 Севилья 12 5 1 6 18 - 19 24.11.25 22:00 Эспаньол - Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона 16
10 Алавес 12 4 3 5 11 - 11 22.11.25 15:00 Алавес - Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче 15
11 Эльче 12 3 6 3 13 - 14 23.11.25 22:00 Эльче - Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче 15
12 Райо Вальекано 12 4 3 5 12 - 14 23.11.25 15:00 Реал Овьедо - Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано 15
13 Сельта 12 2 7 3 15 - 18 22.11.25 15:00 Алавес - Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид 13
14 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14 - 17 22.11.25 19:30 Осасуна - Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12 - 18 22.11.25 22:00 Вильярреал - Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9 - 13 22.11.25 19:30 Осасуна - Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе 11
17 Валенсия 12 2 4 6 11 - 21 21.11.25 22:00 Валенсия - Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия 10
18 Жирона 12 2 4 6 11 - 24 23.11.25 17:15 Бетис - Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия 10
19 Леванте 12 2 3 7 16 - 23 21.11.25 22:00 Валенсия - Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7 - 20 23.11.25 15:00 Реал Овьедо - Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте 8
Полная таблица

