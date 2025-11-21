Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Валенсия
21.11.2025 22:00 - : -
Леванте
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Валенсия – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

21 ноября на Месталье пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Валенсия встретится с Леванте.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Валенсия

Команда все еще остается амбициозной, а болельщики на этой арене - традиционно требовательные. Но уже достаточно давно единственная борьба, которую приходится вести, это за выживание в Ла Лиге. В прошлом сезоне снова помог выиграть ее привычный шаг: удачная смена тренера. За переезд Карлоса Корберана пришлось выложить не такие и маленькие отступные, но он обеспечил результат: с ним поднялись со дна таблицы на двенадцатое место.

Казалось, что сейчас будет дальнейший прогресс: в первых шести поединках было по две победы и ничьи. Но с конца сентября были в основном поражения и только одна победа, и та в кубке с Марасеной - зато сразу 5:0. В прошлом туре с Бетисом, пропустив первым на 74-й минуте, успели отыграться на ничью. И эти 1:1 позволяют пока что идти на 17-й позиции, пусть и Жирону опережают по дополнительным показателям, имея те же десять очков.

Леванте

Клуб имеет в своей истории, причем относительно недавней, опыт выступлений в еврокубках. Причем дебютант в Лиге Европы прошел в плей-офф с первой же попытки. Но такое повторить не получилось, а потом было падение в Сегунду, причем уже не первое. И только в прошлом сезоне, уже под руководством Хулиана Калеро, получилось набрать достаточно очков, чтобы вернуться назад.

Как и ожидалось, новичок поглощен борьбой за выживание. Причем пока что она складывается для него откровенно неудачно. Пока что получилось обыграть только Жирону и Овьедо (ну и Ориуэлу в кубке, 4:3). Хуже того, взяв одно очко в четырех крайних поединках, на данный момент новичок занимает предпоследнюю позицию.

Статистика личных встреч

В десяти последних очных поединках Леванте выиграл только однажды, проиграв половину матчей на этом отрезке.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары хозяев поля. Но в целом пара не сулит яркой игры - ставим на тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,94).

Тотал меньше 2.5 1.94
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
