Битва летучих мышей: Валенсия и Леванте сошлись в местном дерби
Поединок на «Месталье» подарил только один забитый мяч
В пятницу, 21 ноября, стартовал 13-й тур испанской Ла Лиги.
«Валенсия» на своём стадионе «Месталья» встретилась с клубом «Леванте».
Дерби Валенсии могло завершиться нулевой ничьей, однако хозяевам удалось вырвать три очка под занавес встречи (1:0).
Автором решающего гола стал Уго Дуро, который забил на 79-й минуте.
Победа помогла «Валенсии» подняться на 15-е место (13 очков), а вот «Леванте» так и осталось в зоне вылета – 19-е место и девять баллов.
Ла Лига. 13-й тур, 21 ноября
«Валенсия» – «Леванте» – 1:0
Гол: Дуро, 79
