Чемпионат Испании
Валенсия
21.11.2025 22:00 – FT 1 : 0
Леванте
Испания
22 ноября 2025, 00:06 | Обновлено 22 ноября 2025, 00:10
32
0

Битва летучих мышей: Валенсия и Леванте сошлись в местном дерби

Поединок на «Месталье» подарил только один забитый мяч

22 ноября 2025, 00:06 | Обновлено 22 ноября 2025, 00:10
32
0
Битва летучих мышей: Валенсия и Леванте сошлись в местном дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 21 ноября, стартовал 13-й тур испанской Ла Лиги.

«Валенсия» на своём стадионе «Месталья» встретилась с клубом «Леванте».

Дерби Валенсии могло завершиться нулевой ничьей, однако хозяевам удалось вырвать три очка под занавес встречи (1:0).

Автором решающего гола стал Уго Дуро, который забил на 79-й минуте.

Победа помогла «Валенсии» подняться на 15-е место (13 очков), а вот «Леванте» так и осталось в зоне вылета – 19-е место и девять баллов.

Ла Лига. 13-й тур, 21 ноября

«Валенсия» – «Леванте» – 1:0

Гол: Дуро, 79

Фотогалерея матча:

По теме:
Валенсия – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Когда играет Барселона? Прогнозы на 13-й тур Ла Лиги 2025/26
Eredivisie является лидером топ-10 европейских лиг по важному показателю
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия Валенсия - Леванте Леванте Уго Дуро
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
