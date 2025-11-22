Битва летучих мышей: Валенсия и Леванте сошлись в местном дерби

В пятницу, 21 ноября, стартовал 13-й тур испанской Ла Лиги.

«Валенсия» на своём стадионе «Месталья» встретилась с клубом «Леванте».

Дерби Валенсии могло завершиться нулевой ничьей, однако хозяевам удалось вырвать три очка под занавес встречи (1:0).

Автором решающего гола стал Уго Дуро, который забил на 79-й минуте.

Победа помогла «Валенсии» подняться на 15-е место (13 очков), а вот «Леванте» так и осталось в зоне вылета – 19-е место и девять баллов.

Ла Лига. 13-й тур, 21 ноября

«Валенсия» – «Леванте» – 1:0

Гол: Дуро, 79

Фотогалерея матча: