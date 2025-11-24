Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 ноября 2025, 01:56 |
Эспаньол – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 24 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

24 ноября 2025, 01:56 |
Эспаньол – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября на RCDE Арена пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Эспаньол встретится с Севильей.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эспаньол

Команда старается не смиряться с тем, что приходится быть в густой тени своего топ-соседа. Но в последнее время не раз приходилось вылетать в Сегунду. Там ее принял и Маноло Гонсалес, и вернул назад, на более высокий уровень - правда, лишь через плей-офф. Зато получилось уже в Ла Лиге набрать вполне комфортные 42 очка, даже при плотной конкуренции закончив, по дополнительным показателям, на четырнадцатой позиции.

Сейчас каталонцы удачно стартовали - уже в первом поединке была волевая победа над самим Атлетико. Но потом удачные отрезки чередовались с провальными: в сентябре - начале октября было четыре поединка без побед. А перед паузой на игры сборных проиграли кряду Алавесу и Вильярреалу.

Севилья

Клуб в последнее время резко сдал. Недавно он, в очередной раз, брал титул в Лигу Европы. А в Примере он имел негласный статус четвертой силы в испанском футболе. Но, в том числе из-за серьезных финансовых проблем, резко сдал. Вплоть до того, что в прошлом сезоне набрал всего на одно очко больше, чем вылетевший Леганес - 41 против 40.

Сейчас команду принял Матиас Алмейда - тот самый, что в свое время был толковым опорником, что немало сыграл за сборную Аргентины. Начинал он с пары поражений, но в целом с ним удается смотреться неплохо. Особняком, конечно, стоит 4:1 с Барселоной. Да, после этого проиграли в трех турах кряду (пусть и параллельно прошли уверенно в кубке Толедо), но напоследок, в крайнем поединке, за счет гола с пенальти Варгаса обыграли Осасуну. Этого хватило, чтобы забраться на девятое место в текущей таблице.

Статистика личных встреч

Вот уже двенадцать раз не проигрывала Севилья. Но в крайней поединке, в январе, закончили только ничьей 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары хозяев. Но у гостей есть свои козыри - ставим на обе забьют (коэффициент - 1,95).

Прогноз Sport.ua
Эспаньол
24 ноября 2025 -
22:00
Севилья
Обе забьют 1.95
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
