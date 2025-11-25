Тотальное невезение: как Севилья проиграла матч, выполнив 22 удара
Каталонский «Эспаньол» с худшей статистикой сломал систему
24 ноября состоялся заключительный матч 13-го тура испанской Ла Лиги: «Эспаньол» сыграл с «Севильей».
Команды встретились на арене «Эстади Корнелья-Эль Прат» неподалеку от Барселоны.
Хозяева поля, имея гораздо худшую статистику по сравнению с соперником, реализовали два момента и обеспечили себе комфортное преимущество в последние минуты.
«Севилья» при 22 ударах в сторону ворот лишь один раз попала в створ, но этого оказалось недостаточно для спасения – 2:1 в пользу «Эспаньола».
Ла Лига. 13-й тур, 24 ноября
«Эспаньол» – «Севилья» – 2:1
Голы: Милья, 48, Хаен, 84 – Маркао, 86
Турнирная таблица:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Реал Мадрид
|13
|10
|2
|1
|28 - 12
|30.11.25 22:00 Жирона - Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид
|32
|2
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36 - 15
|29.11.25 17:15 Барселона - Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона
|31
|3
|Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис
|29
|4
|Атлетико Мадрид
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|29.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна
|28
|5
|Бетис
|13
|5
|6
|2
|20 - 14
|30.11.25 17:15 Севилья - Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис
|21
|6
|Эспаньол
|13
|6
|3
|4
|17 - 16
|30.11.25 19:30 Сельта - Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол
|21
|7
|Хетафе
|13
|5
|2
|6
|12 - 15
|28.11.25 22:00 Хетафе - Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид
|17
|8
|Атлетик Бильбао
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|29.11.25 19:30 Леванте - Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао
|17
|9
|Реал Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
|16
|10
|Эльче
|13
|3
|7
|3
|15 - 16
|28.11.25 22:00 Хетафе - Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао
|16
|11
|Севилья
|13
|5
|1
|7
|19 - 21
|30.11.25 17:15 Севилья - Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка
|16
|12
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16 - 18
|30.11.25 19:30 Сельта - Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
|16
|13
|Райо Вальекано
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|01.12.25 22:00 Райо Вальекано - Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано
|16
|14
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11 - 12
|29.11.25 17:15 Барселона - Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия
|15
|15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|01.12.25 22:00 Райо Вальекано - Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия
|13
|16
|Мальорка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|29.11.25 15:00 Мальорка - Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка
|12
|17
|Осасуна
|13
|3
|2
|8
|10 - 16
|29.11.25 15:00 Мальорка - Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна
|11
|18
|Жирона
|13
|2
|5
|6
|12 - 25
|30.11.25 22:00 Жирона - Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона
|11
|19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16 - 24
|29.11.25 19:30 Леванте - Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано
|9
|20
|Реал Овьедо
|13
|2
|3
|8
|7 - 20
|29.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол
|9
События матча
