Тотальное невезение: как Севилья проиграла матч, выполнив 22 удара

24 ноября состоялся заключительный матч 13-го тура испанской Ла Лиги: «Эспаньол» сыграл с «Севильей».

Команды встретились на арене «Эстади Корнелья-Эль Прат» неподалеку от Барселоны.

Хозяева поля, имея гораздо худшую статистику по сравнению с соперником, реализовали два момента и обеспечили себе комфортное преимущество в последние минуты.

«Севилья» при 22 ударах в сторону ворот лишь один раз попала в створ, но этого оказалось недостаточно для спасения – 2:1 в пользу «Эспаньола».

Ла Лига. 13-й тур, 24 ноября

«Эспаньол» – «Севилья» – 2:1

Голы: Милья, 48, Хаен, 84 – Маркао, 86

Турнирная таблица: