Чемпионат Испании
Эспаньол
24.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Севилья
Испания
25 ноября 2025, 01:11 | Обновлено 25 ноября 2025, 01:15
Тотальное невезение: как Севилья проиграла матч, выполнив 22 удара

Каталонский «Эспаньол» с худшей статистикой сломал систему

Тотальное невезение: как Севилья проиграла матч, выполнив 22 удара
Getty Images/Global Images Ukraine

24 ноября состоялся заключительный матч 13-го тура испанской Ла Лиги: «Эспаньол» сыграл с «Севильей».

Команды встретились на арене «Эстади Корнелья-Эль Прат» неподалеку от Барселоны.

Хозяева поля, имея гораздо худшую статистику по сравнению с соперником, реализовали два момента и обеспечили себе комфортное преимущество в последние минуты.

«Севилья» при 22 ударах в сторону ворот лишь один раз попала в створ, но этого оказалось недостаточно для спасения – 2:1 в пользу «Эспаньола».

Ла Лига. 13-й тур, 24 ноября

«Эспаньол» «Севилья» 2:1

Голы: Милья, 48, Хаен, 84 – Маркао, 86

Турнирная таблица:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 13 10 2 1 28 - 12 30.11.25 22:00 Жирона - Реал Мадрид23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид 32
2 Барселона 13 10 1 2 36 - 15 29.11.25 17:15 Барселона - Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26 - 11 30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис 29
4 Атлетико Мадрид 13 8 4 1 25 - 11 29.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Реал Овьедо23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна 28
5 Бетис 13 5 6 2 20 - 14 30.11.25 17:15 Севилья - Бетис23.11.25 Бетис 1:1 Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17 - 16 30.11.25 19:30 Сельта - Эспаньол24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол 21
7 Хетафе 13 5 2 6 12 - 15 28.11.25 22:00 Хетафе - Эльче23.11.25 Хетафе 0:1 Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид 17
8 Атлетик Бильбао 13 5 2 6 12 - 17 29.11.25 19:30 Леванте - Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17 - 18 30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад 16
10 Эльче 13 3 7 3 15 - 16 28.11.25 22:00 Хетафе - Эльче23.11.25 Эльче 2:2 Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао 16
11 Севилья 13 5 1 7 19 - 21 30.11.25 17:15 Севилья - Бетис24.11.25 Эспаньол 2:1 Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка 16
12 Сельта 13 3 7 3 16 - 18 30.11.25 19:30 Сельта - Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад 16
13 Райо Вальекано 13 4 4 5 12 - 14 01.12.25 22:00 Райо Вальекано - Валенсия23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано 16
14 Алавес 13 4 3 6 11 - 12 29.11.25 17:15 Барселона - Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12 - 21 01.12.25 22:00 Райо Вальекано - Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13 - 20 29.11.25 15:00 Мальорка - Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10 - 16 29.11.25 15:00 Мальорка - Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна 11
18 Жирона 13 2 5 6 12 - 25 30.11.25 22:00 Жирона - Реал Мадрид23.11.25 Бетис 1:1 Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона 11
19 Леванте 13 2 3 8 16 - 24 29.11.25 19:30 Леванте - Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7 - 20 29.11.25 22:00 Атлетико Мадрид - Реал Овьедо23.11.25 Реал Овьедо 0:0 Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол 9
Полная таблица

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Маркан (Севилья), асcист Габриэль Суасо.
84’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фернандес (Эспаньол), асcист Урко Гонсалес.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Пере Милья (Эспаньол), асcист Тайрис Долан.
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья Эспаньол
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
