22 ноября на Керамика пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда еще по ходу позапрошлого сезона вернула на пост Марселино. Тогда он вывел из затянувшейся ямы, но не успел набрать достаточно очков, чтобы сохранить привычное место в зоне еврокубков. Но зато в 2024/2025 с ним вышло собрать достаточно баллов, чтобы подняться в пятерку лидеров.

Этого хватило, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Там, правда, пока что испанцы разочаровывают: да, вырвали дома ничью с Ювентусом голом на 90+ минуте. Но до этого там проиграли Тоттенхэму, а после - не только такому гранду, как Манчестер Сити, но даже скромному дебютанту, Пафосу. Зато в Примере вышло победить уже восемь раз при всего паре поражений - больше очков на данный момент собрала только пара лидеров, Реал и Барселона.

Мальорка

Клуб еще при Агирре перестал вылетать в Сегунду. Более того, Хавьер напоследок, в 2024-м году, сыграл с подопечными в финале кубка - но там соперником был достаточно мотивированный Реал, которому нужно было что-то выиграть. В прошлом сезоне, уже при Аррасате, удалось заметно прибавить в Примере. За еврокубки не зацепились, но, собрав 48 очков, замкнули топ-10 в итоговой таблице.

Но сейчас команда с популярного курортного острова откровенно не впечатляет. Впрочем, в тренера продолжали верить, и с середины осени футболисты начали поднимать голову. И 1:0 с Хетафе в крайнем туре были уже третьей победой в шести последних поединках - это позволило подняться из зоны вылета. Ну и заодно и в кубке удается продолжать пока что борьбу.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках было три победы Вильярреала, но в январе прошлого года он на этой же арене ограничился ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в гостей, несмотря на то, что они в последние месяцы ожили. Ставим на то, что с таким соперником дома Вильярреал выиграет с форой -1 гол (коэффициент - 1,65).