Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Вильярреал
22.11.2025 22:00 - : -
Мальорка
Испания
22 ноября 2025, 06:31 | Обновлено 22 ноября 2025, 06:33
Вильярреал – Мальорка. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 22 ноября и начнется в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября на Керамика пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Вильярреал встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Вильярреал

Команда еще по ходу позапрошлого сезона вернула на пост Марселино. Тогда он вывел из затянувшейся ямы, но не успел набрать достаточно очков, чтобы сохранить привычное место в зоне еврокубков. Но зато в 2024/2025 с ним вышло собрать достаточно баллов, чтобы подняться в пятерку лидеров.

Этого хватило, чтобы вернуться в Лигу чемпионов. Там, правда, пока что испанцы разочаровывают: да, вырвали дома ничью с Ювентусом голом на 90+ минуте. Но до этого там проиграли Тоттенхэму, а после - не только такому гранду, как Манчестер Сити, но даже скромному дебютанту, Пафосу. Зато в Примере вышло победить уже восемь раз при всего паре поражений - больше очков на данный момент собрала только пара лидеров, Реал и Барселона.

Мальорка

Клуб еще при Агирре перестал вылетать в Сегунду. Более того, Хавьер напоследок, в 2024-м году, сыграл с подопечными в финале кубка - но там соперником был достаточно мотивированный Реал, которому нужно было что-то выиграть. В прошлом сезоне, уже при Аррасате, удалось заметно прибавить в Примере. За еврокубки не зацепились, но, собрав 48 очков, замкнули топ-10 в итоговой таблице.

Но сейчас команда с популярного курортного острова откровенно не впечатляет. Впрочем, в тренера продолжали верить, и с середины осени футболисты начали поднимать голову. И 1:0 с Хетафе в крайнем туре были уже третьей победой в шести последних поединках - это позволило подняться из зоны вылета. Ну и заодно и в кубке удается продолжать пока что борьбу.

Статистика личных встреч

В четырех последних очных поединках было три победы Вильярреала, но в январе прошлого года он на этой же арене ограничился ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не особенно верят в гостей, несмотря на то, что они в последние месяцы ожили. Ставим на то, что с таким соперником дома Вильярреал выиграет с форой -1 гол (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
22 ноября 2025 -
22:00
Мальорка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
