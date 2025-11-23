ВИДЕО. Шедевр: в матче Осасуна – Реал Сосьедад был забит гол с центра поля
Барренечеа оформил супермяч – смотрите видеообзоры игр 13-го тура Ла Лиги за 22 ноября
22 ноября состоялось четыре матча 13-го тура Ла Лиги 2025/26.
В центральном поединке дня Барселона отпраздновала возвращение на Камп Ноу разгромной победой над Атлетиком Бильбао – 4:0.
В игре между Осасуной и Реалом Сосьедад форвард гостей Андер Барренечеа забил супергол с центра поля на 82-й минуте и установил окончательный счет – 3:1.
Вильярреал дом вырвал победу у Мальорки (2:1), а Сельта в гостях минимально одолела Алавес (1:0).
Ла Лига 2025/26. 13-й тур, 22 ноября
Алавес – Сельта – 0:1
Гол: Аспас, 55 (пен.)
Барселона – Атлетик – 4:0
Голы: Левандовски, 4, Ферран Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48
Удаление: Сансет, 54
Осасуа – Реал Сосьедад – 1:3
Голы: Катена, 42 – Мендес, 53, Гуедеш, 59, Барренечеа, 82
Удаление: Аргибиде, 87
Вильярреал – Мальорка – 2:1
Голы: Морено, 6, Олувасей, 83 – Саму Коста, 8
Таблица Ла Лиги 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36 - 15
|29.11.25 17:15 Барселона - Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона
|31
|2
|Реал Мадрид
|12
|10
|1
|1
|26 - 10
|23.11.25 22:00 Эльче - Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал
|31
|3
|Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26 - 11
|30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис
|29
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|7
|4
|1
|24 - 11
|23.11.25 19:30 Хетафе - Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид
|25
|5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19 - 13
|23.11.25 17:15 Бетис - Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис
|20
|6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15 - 15
|24.11.25 22:00 Эспаньол - Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис
|18
|7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12 - 14
|23.11.25 19:30 Хетафе - Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе
|17
|8
|Атлетик Бильбао
|13
|5
|2
|6
|12 - 17
|29.11.25 19:30 Леванте - Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао
|17
|9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18 - 19
|24.11.25 22:00 Эспаньол - Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
|16
|11
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16 - 18
|30.11.25 19:30 Сельта - Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
|16
|12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13 - 14
|23.11.25 22:00 Эльче - Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче
|15
|13
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11 - 12
|29.11.25 17:15 Барселона - Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия
|15
|14
|Райо Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12 - 14
|23.11.25 15:00 Реал Овьедо - Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано
|15
|15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12 - 21
|01.12.25 22:00 Райо Вальекано - Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия
|13
|16
|Мальорка
|13
|3
|3
|7
|13 - 20
|29.11.25 15:00 Мальорка - Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка
|12
|17
|Осасуна
|13
|3
|2
|8
|10 - 16
|29.11.25 15:00 Мальорка - Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна
|11
|18
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11 - 24
|23.11.25 17:15 Бетис - Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия
|10
|19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16 - 24
|29.11.25 19:30 Леванте - Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано
|9
|20
|Реал Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7 - 20
|23.11.25 15:00 Реал Овьедо - Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте
|8
