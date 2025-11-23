Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Шедевр: в матче Осасуна – Реал Сосьедад был забит гол с центра поля
Чемпионат Испании
Вильярреал
22.11.2025 22:00 – FT 2 : 1
Мальорка
Испания
23 ноября 2025, 04:49
211
0

ВИДЕО. Шедевр: в матче Осасуна – Реал Сосьедад был забит гол с центра поля

Барренечеа оформил супермяч – смотрите видеообзоры игр 13-го тура Ла Лиги за 22 ноября

23 ноября 2025, 04:49
211
0
ВИДЕО. Шедевр: в матче Осасуна – Реал Сосьедад был забит гол с центра поля
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября состоялось четыре матча 13-го тура Ла Лиги 2025/26.

В центральном поединке дня Барселона отпраздновала возвращение на Камп Ноу разгромной победой над Атлетиком Бильбао – 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В игре между Осасуной и Реалом Сосьедад форвард гостей Андер Барренечеа забил супергол с центра поля на 82-й минуте и установил окончательный счет – 3:1.

Вильярреал дом вырвал победу у Мальорки (2:1), а Сельта в гостях минимально одолела Алавес (1:0).

Ла Лига 2025/26. 13-й тур, 22 ноября

Алавес – Сельта – 0:1

Гол: Аспас, 55 (пен.)

Барселона – Атлетик – 4:0

Голы: Левандовски, 4, Ферран Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48

Удаление: Сансет, 54

Осасуа – Реал Сосьедад – 1:3

Голы: Катена, 42 – Мендес, 53, Гуедеш, 59, Барренечеа, 82

Удаление: Аргибиде, 87

Вильярреал – Мальорка – 2:1

Голы: Морено, 6, Олувасей, 83 – Саму Коста, 8

Таблица Ла Лиги 2025/26

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 13 10 1 2 36 - 15 29.11.25 17:15 Барселона - Алавес22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона 31
2 Реал Мадрид 12 10 1 1 26 - 10 23.11.25 22:00 Эльче - Реал Мадрид09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26 - 11 30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис 29
4 Атлетико Мадрид 12 7 4 1 24 - 11 23.11.25 19:30 Хетафе - Атлетико Мадрид08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид 25
5 Бетис 12 5 5 2 19 - 13 23.11.25 17:15 Бетис - Жирона09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15 - 15 24.11.25 22:00 Эспаньол - Севилья08.11.25 Эспаньол 0:2 Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12 - 14 23.11.25 19:30 Хетафе - Атлетико Мадрид09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе 17
8 Атлетик Бильбао 13 5 2 6 12 - 17 29.11.25 19:30 Леванте - Атлетик Бильбао22.11.25 Барселона 4:0 Атлетик Бильбао09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао 17
9 Севилья 12 5 1 6 18 - 19 24.11.25 22:00 Эспаньол - Севилья08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона 16
10 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17 - 18 30.11.25 15:00 Реал Сосьедад - Вильярреал22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад 16
11 Сельта 13 3 7 3 16 - 18 30.11.25 19:30 Сельта - Эспаньол22.11.25 Алавес 0:1 Сельта09.11.25 Сельта 2:4 Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад 16
12 Эльче 12 3 6 3 13 - 14 23.11.25 22:00 Эльче - Реал Мадрид07.11.25 Эльче 1:1 Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче 15
13 Алавес 13 4 3 6 11 - 12 29.11.25 17:15 Барселона - Алавес22.11.25 Алавес 0:1 Сельта08.11.25 Жирона 1:0 Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия 15
14 Райо Вальекано 12 4 3 5 12 - 14 23.11.25 15:00 Реал Овьедо - Райо Вальекано09.11.25 Райо Вальекано 0:0 Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12 - 21 01.12.25 22:00 Райо Вальекано - Валенсия21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте09.11.25 Валенсия 1:1 Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13 - 20 29.11.25 15:00 Мальорка - Осасуна22.11.25 Вильярреал 2:1 Мальорка09.11.25 Мальорка 1:0 Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10 - 16 29.11.25 15:00 Мальорка - Осасуна22.11.25 Осасуна 1:3 Реал Сосьедад08.11.25 Севилья 1:0 Осасуна03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна 11
18 Жирона 12 2 4 6 11 - 24 23.11.25 17:15 Бетис - Жирона08.11.25 Жирона 1:0 Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия 10
19 Леванте 13 2 3 8 16 - 24 29.11.25 19:30 Леванте - Атлетик Бильбао21.11.25 Валенсия 1:0 Леванте08.11.25 Атлетико Мадрид 3:1 Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7 - 20 23.11.25 15:00 Реал Овьедо - Райо Вальекано09.11.25 Атлетик Бильбао 1:0 Реал Овьедо03.11.25 Реал Овьедо 0:0 Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте 8
Полная таблица

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Тани Олувасейи (Вильярреал), асcист Тейджон Бьюкенен.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Кошта (Мальорка), асcист Пабло Торре.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Херард Морено (Вильярреал), асcист Айосе Перес Гуттьерес.
Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор удаление (красная карточка) Осасуна Реал Сосьедад Андер Барренечеа Яго Аспас пенальти Алавес Сельта Вильярреал Мальорка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
