ВИДЕО. Шедевр: в матче Осасуна – Реал Сосьедад был забит гол с центра поля

22 ноября состоялось четыре матча 13-го тура Ла Лиги 2025/26.

В центральном поединке дня Барселона отпраздновала возвращение на Камп Ноу разгромной победой над Атлетиком Бильбао – 4:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В игре между Осасуной и Реалом Сосьедад форвард гостей Андер Барренечеа забил супергол с центра поля на 82-й минуте и установил окончательный счет – 3:1.

Вильярреал дом вырвал победу у Мальорки (2:1), а Сельта в гостях минимально одолела Алавес (1:0).

Ла Лига 2025/26. 13-й тур, 22 ноября

Алавес – Сельта – 0:1

Гол: Аспас, 55 (пен.)

Барселона – Атлетик – 4:0

Голы: Левандовски, 4, Ферран Торрес, 45+3, 90, Фермин Лопес, 48

Удаление: Сансет, 54

Осасуа – Реал Сосьедад – 1:3

Голы: Катена, 42 – Мендес, 53, Гуедеш, 59, Барренечеа, 82

Удаление: Аргибиде, 87

Вильярреал – Мальорка – 2:1

Голы: Морено, 6, Олувасей, 83 – Саму Коста, 8

Таблица Ла Лиги 2025/26