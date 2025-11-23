23 ноября на Нуэво Карлос Тартьере пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Овьедо встретится с Райо Вальекано.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Овьедо

Команда смогла прибавить в последнее время. Ее воспринимали как записного середняка Сегунды. Но весной прошлого года получилось в последний момент закончить на шестом месте регулярный сезон, отправившись потом в стыковые поединке. Та попытка была неудачной, но через год вышло победить в плей-офф и вернуться в Ла Лигу после очень долгой паузы!

Но празднование сменилось тяжелой борьбой за выживание. А Паунович, недавний герой, лишился осенью тренерского поста. Даже такое не стало импульсом. Выиграть после сентября не получилось даже в кубке - там уступили 2:4 скромному Оуренсе. Ну, а в Примере, чередуя поражения с не частыми ничьими, отправились и вовсе на последнее место с восемью очками в активе на данный момент.

Райо Вальекано

Клуб ухитряется в условиях очень скромных финансовых возможностей держаться на вполне достойном уровне. Но особняком все-таки стоит прошлый сезон. Нельзя сказать, что 52 очка - это такой уж мощный показатель. Но как раз в том розыгрыше и этого хватило, чтобы стать восьмым в итоговой таблице. А уже с него - отправиться в еврокубки.

Начинать приходилось в квалификации, причем скромной Лиги конференций. Но и там испанцы пока только раз, с Хеккеном, сыграли вничью, выиграв остальные поединки. При этом на внутренней арене без спадов не обходится, но в октябре было три победы кряду, а Иньиго Перес даже был признан лучшим тренером месяца в стране. А после 0:4 с Вильярреалом, перед паузой на игры сборных, получилось сдержать лидера, мадридский Реал, закончив 0:0.

Статистика личных встреч

Крайний поединок, 2021-го года, принес победу столичному клубу. Но до этого было три ничьи при одном выигрыше Овьедо.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом поединка гостей. Но все же применим при этом ставку на подопечных Иньиго Переса, но с нулевой форой (коэффициент - 1,60).