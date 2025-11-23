Предательский рикошет. Атлетико впервые в сезоне выиграл на выезде
Центральным событием в матче с «Хетафе» стал автогол
23 ноября в рамках 13-го тура Ла Лиги состоялся матч «Хетафе» – «Атлетико» Мадрид.
Местом футбольного поединка стала арена «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.
Нули на табло держались довольно долго, и даже возникало ощущение, что команды так и не выявят победителя.
Под занавес встречи «Атлетико» реализовал одну из своих атак благодаря игроку соперника, который перенаправил мяч в собственные ворота.
Этот эпизод стал решающим: «Хетафе» уступил, а «Атлетико» впервые в сезоне одержал выездную победу.
Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико» Мадрид – 0:1
Гол: Дуарте, 83 (автогол)
«Овьедо» – «Райо Вальекано» – 0:0
