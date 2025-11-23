Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Предательский рикошет. Атлетико впервые в сезоне выиграл на выезде
Чемпионат Испании
Хетафе
23.11.2025 19:30 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
Испания
23 ноября 2025, 21:22 | Обновлено 23 ноября 2025, 21:25
85
0

Предательский рикошет. Атлетико впервые в сезоне выиграл на выезде

Центральным событием в матче с «Хетафе» стал автогол

Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября в рамках 13-го тура Ла Лиги состоялся матч «Хетафе» – «Атлетико» Мадрид.

Местом футбольного поединка стала арена «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.

Нули на табло держались довольно долго, и даже возникало ощущение, что команды так и не выявят победителя.

Под занавес встречи «Атлетико» реализовал одну из своих атак благодаря игроку соперника, который перенаправил мяч в собственные ворота.

Этот эпизод стал решающим: «Хетафе» уступил, а «Атлетико» впервые в сезоне одержал выездную победу.

Ла Лига. 13-й тур, 23 ноября

«Хетафе» – «Атлетико» Мадрид – 0:1

Гол: Дуарте, 83 (автогол)

«Овьедо» – «Райо Вальекано» – 0:0

Атлетико Мадрид Овьедо Хетафе Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига автогол
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
