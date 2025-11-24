Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Хетафе
23.11.2025 19:30 – FT 0 : 1
Атлетико Мадрид
Испания
24 ноября 2025, 08:47
Хетафе – Атлетико – 0:1. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

Хетафе – Атлетико – 0:1. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико

В воскресенье, 23 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Атлетико».

Поединок проходил на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Судьбу поединка решил автогол – на 81-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник хозяев Дуарте.

«Атлетико» с 28 баллами идет четвертым в таблице. «Хетафе, в активе которого 17 очков, располагается на седьмой позиции.

Ла Лига. 13-й тур

Хетафе – Атлетико – 0:1

Гол: Дуарте, 83 (автогол)

События матча

83’
ГОЛ ! Автогол забил Домингуш Дуарте (Хетафе).
По теме:
Хаби АЛОНСО: «Он знал свою роль и то, какое влияние он может оказать»
Коке первым в истории Атлетико сыграл 700 матчей
Президент Ла Лиги Тебас ответил на расследование по Барселоне
Хетафе Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу автогол Ла Лига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
