В воскресенье, 23 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Атлетико».

Поединок проходил на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.

Судьбу поединка решил автогол – на 81-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник хозяев Дуарте.

«Атлетико» с 28 баллами идет четвертым в таблице. «Хетафе, в активе которого 17 очков, располагается на седьмой позиции.

Ла Лига. 13-й тур

Хетафе – Атлетико – 0:1

Гол: Дуарте, 83 (автогол)