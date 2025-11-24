Хетафе – Атлетико – 0:1. Все решил автогол. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании
В воскресенье, 23 ноября, состоялся матч 13-го тура чемпионата Испании между «Хетафе» и «Атлетико».
Поединок проходил на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе.
Судьбу поединка решил автогол – на 81-й минуте мяч в собственные ворота срезал защитник хозяев Дуарте.
«Атлетико» с 28 баллами идет четвертым в таблице. «Хетафе, в активе которого 17 очков, располагается на седьмой позиции.
Ла Лига. 13-й тур
Хетафе – Атлетико – 0:1
Гол: Дуарте, 83 (автогол)
События матча
