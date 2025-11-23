23 ноября на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда знает, на что нацеливаться в своих амбициях: именно с Бордаласом, нынешним наставником, она недавно была на пике, сыграв в Лиге Европы - там даже в весеннем плей-офф сыграли. Но максимумом во время второй, нынешней каденции Пепе в пригороде Мадрида, это создавать себе достаточно комфортный отрыв от зоны вылета. Так, пол года назад прошлую темпораду закончили с 42 очками, заняв, по дополнительным показателям, тринадцатое место.

Но сейчас клуб смотрится вполне оптимистично - даже после 0:1 с Мальорки поражений просто стало поровну с победами, по пять. В активе семнадцать очков, всего на одно меньше, чем у Эспаньола, идущего на шестой позиции. Но точно ли игроки хотят и могут выкладываться, замахиваясь на еврокубки?

Атлетико

Клуб при Симеоне занимают свою нишу, и достаточно высокую. Он, правда, уже давно не берет трофеев, а в позапрошлом сезоне и вовсе пропустил выше Жирону! Да, после серьезного обновления состава получилось прибавить, но только на третье место - на равных с Реалом и Барселоной конкурировать не получается.

Вряд ли что-то ощутимо изменится и в этом сезоне. Начинался он и вовсе провально, и не обходилось без разговоров о том, что нужно все-таки прощаться с Диего. Но вместо этого аргентинец опять преобразил игру подопечных, и с конца сентября они не победили только Сельту (ничья) и Арсенал (0:4 в матче, где долго смотрелись не хуже). А Реал в дерби и вовсе разгромили со счетом 5:2.

Статистика личных встреч

С 2012-го года Атлетико не проигрывал своему соседу. И вот уже трижды кряду только побеждал их.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что как-то поможет хозяевам фактор своего поля. Гризманн и компания набрали отличную форму, и это должно вылиться в нужным им результат - ставим на то, что тут гости снова добьются победы (коэффициент - 1,82).