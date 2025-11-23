Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хетафе – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Хетафе
23.11.2025 19:30 - : -
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
23 ноября 2025, 09:03 | Обновлено 23 ноября 2025, 09:04
15
0

Хетафе – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 ноября и начнется в 19:30 по Киеву

23 ноября 2025, 09:03 | Обновлено 23 ноября 2025, 09:04
15
0
Хетафе – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Атлетико.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда знает, на что нацеливаться в своих амбициях: именно с Бордаласом, нынешним наставником, она недавно была на пике, сыграв в Лиге Европы - там даже в весеннем плей-офф сыграли. Но максимумом во время второй, нынешней каденции Пепе в пригороде Мадрида, это создавать себе достаточно комфортный отрыв от зоны вылета. Так, пол года назад прошлую темпораду закончили с 42 очками, заняв, по дополнительным показателям, тринадцатое место.

Но сейчас клуб смотрится вполне оптимистично - даже после 0:1 с Мальорки поражений просто стало поровну с победами, по пять. В активе семнадцать очков, всего на одно меньше, чем у Эспаньола, идущего на шестой позиции. Но точно ли игроки хотят и могут выкладываться, замахиваясь на еврокубки?

Атлетико

Клуб при Симеоне занимают свою нишу, и достаточно высокую. Он, правда, уже давно не берет трофеев, а в позапрошлом сезоне и вовсе пропустил выше Жирону! Да, после серьезного обновления состава получилось прибавить, но только на третье место - на равных с Реалом и Барселоной конкурировать не получается.

Вряд ли что-то ощутимо изменится и в этом сезоне. Начинался он и вовсе провально, и не обходилось без разговоров о том, что нужно все-таки прощаться с Диего. Но вместо этого аргентинец опять преобразил игру подопечных, и с конца сентября они не победили только Сельту (ничья) и Арсенал (0:4 в матче, где долго смотрелись не хуже). А Реал в дерби и вовсе разгромили со счетом 5:2.

Статистика личных встреч

С 2012-го года Атлетико не проигрывал своему соседу. И вот уже трижды кряду только побеждал их.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что как-то поможет хозяевам фактор своего поля. Гризманн и компания набрали отличную форму, и это должно вылиться в нужным им результат - ставим на то, что тут гости снова добьются победы (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Хетафе
23 ноября 2025 -
19:30
Атлетико Мадрид
Победа Атлетико 1.82 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Интер – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кремонезе – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Эльче – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Хетафе Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ла Лига - betking прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топовый коуч из Украины снова будет тренировать, когда ему исполнится 60
Футбол | 23 ноября 2025, 00:28 2
Топовый коуч из Украины снова будет тренировать, когда ему исполнится 60
Топовый коуч из Украины снова будет тренировать, когда ему исполнится 60

Юрий Вернидуб может возглавить иностранный клуб

Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22 ноября 2025, 08:09 11
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»

Мартин Далин – о жеребьевке ЧМ-2026

Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Футбол | 22.11.2025, 19:40
Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Шовковский отказался прийти на обязательное интервью после поражения Динамо
Фиорентина – Ювентус – 1:1. Выстрелы Мандрагоры и Костича. Видео голов
Футбол | 23.11.2025, 07:41
Фиорентина – Ювентус – 1:1. Выстрелы Мандрагоры и Костича. Видео голов
Фиорентина – Ювентус – 1:1. Выстрелы Мандрагоры и Костича. Видео голов
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Футбол | 22.11.2025, 08:38
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 22
Футбол
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем