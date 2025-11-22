Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Осасуна
22.11.2025 19:30 - : -
Реал Сосьедад
Испания
22 ноября 2025, 06:26 |
Осасуна – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 22 ноября и начнется в 19:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября на Эль-Садар пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором Осасуна встретится с Реал Сосьедад.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда не так давно была лифтом между дивизионами, но Аррасате, что принимал ее после очередного падения в Сегунду, не только стабилизировал игру и результаты подопечных, но и выходил с ними в еврокубки (правда, там вылетали в квалификации уже от первого соперника). В 2024/2025 могли туда вернуться, но уже с другим наставником, Морено. Но при равенстве очков восьмое место отдали Райо Вальекано.

Сейчас в Памплоне работает Лиски, и у него получается не все. Старт был неплохим, с побед в обоих первых домашних встречах, но и тогда на выезде были поражения. А потом прибавили только один выигранный в Ла Лиге матч, с Хетафе. В ноябре была нулевая ничья со слабым новичком, Овьедо, и потом уступили 0:1 на поле Севильи.

Реал Сосьедад

Клуб явно затянул с прощанием с Альгиасилем. Безусловно, Иманоль заслужил доверие, он стал, несмотря на скромный до этого тренерский опыт, самым успешным наставником в 21-м столетии. Получилось выиграть кубок страны, добиться завоевания четвертого места в Примере, попробовать свои силы в Лиге чемпионов вплоть до выступления там в плей-офф. Но уже в 2023/2024 пошел спад на внутренней арене. А весной со скромными 46 очками закончили уже только одиннадцатыми в Ла Лиге.

В Сан-Себастьяне решили заменить бывшего наставника фактически его клоном - на пост главного тренера подняли Серхио Франсиско. Тот очень тяжело начинал: пять поражений при одной победе в восьми первых турах чемпионата. Но потом было по две победы и ничьи и разгром в кубке скромной Негрейры.

Статистика личных встреч

После трех побед кряду, в феврале, Осасуна проиграла, и то в кубке - тогда она уступила в Сан-Себастьяне 0:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что пара практически равна по силам. Но рискнем поверить, что гости, в которых верят чуть меньше, все же выиграют при форе 0 (коэффициент - 1,96).

22 ноября 2025 -
19:30
Реал Сосьедад
Фора Реала Сосьедад (0) 1.96
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
