Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»

Защитник сборной Украины Илья Забарный снова напомнил о своей гражданской позиции, рассказав, почему продолжает активно поддерживать страну во время войны. Футболист признался, что хорошо понимает, что чувствуют украинцы под обстрелами.

«Я знаю, что такое услышать сирену и бежать в укрытие. Знаю, насколько это страшно. Поэтому спрашиваю себя: «Что я могу сделать для Украины? Я мог сказать: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол». Мог вернуться и бороться, но я должен играть. Украинцы нуждаются в том, чтобы я говорил с миром», — цитирует Забарного издание Le Parisien.

Источник отмечает, что слова Ильи не расходятся с действиями: он активно поддерживает проект «United Collection», который собирает средства на оборону, в частности на закупку дронов, а также помогает семьям болельщиков, погибших на фронте.