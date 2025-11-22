Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Франция
22 ноября 2025, 06:22 |
814
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»

Защитник выразил свою гражданскую позицию

22 ноября 2025, 06:22 |
814
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный снова напомнил о своей гражданской позиции, рассказав, почему продолжает активно поддерживать страну во время войны. Футболист признался, что хорошо понимает, что чувствуют украинцы под обстрелами.

«Я знаю, что такое услышать сирену и бежать в укрытие. Знаю, насколько это страшно. Поэтому спрашиваю себя: «Что я могу сделать для Украины? Я мог сказать: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол». Мог вернуться и бороться, но я должен играть. Украинцы нуждаются в том, чтобы я говорил с миром», — цитирует Забарного издание Le Parisien.

Источник отмечает, что слова Ильи не расходятся с действиями: он активно поддерживает проект «United Collection», который собирает средства на оборону, в частности на закупку дронов, а также помогает семьям болельщиков, погибших на фронте.

По теме:
ПСЖ – Гавр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Нападающий Баварии узнал срок дисквалификации за жуткий фол в ЛЧ
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Илья Забарный российско-украинская война чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: Le Parisien
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 21 ноября 2025, 20:49 1
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной

Украинская команда не будет играть в Швеции, сообщил Плецан

Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Футбол | 22 ноября 2025, 04:59 0
Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер
Барселона нашла, кто заменит Левандовски. Очень дорогой трансфер

Хулиан Альварес – кандидатура Лапорты

Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Футбол | 21.11.2025, 23:40
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
Шахтеру пора продавать Бондаренко. Тем более, что готовая замена есть в УПЛ
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Футбол | 21.11.2025, 12:23
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Футбол | 21.11.2025, 15:03
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 20
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 7
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем