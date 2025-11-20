Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Азартные игры
20 ноября 2025, 16:35 |
Легенда АПЛ вместе с оператором запустили кампанию о ответственных ставках

Инициатива подчеркивает важность осознанных решений и спокойного подхода к игре

Легенда АПЛ вместе с оператором запустили кампанию о ответственных ставках
Getty Images/Global Images Ukraine.Димитар Бербатов

LiveScore Bet совместно с Димитаром Бербатовым запустил кампанию «Играй под контролем», приуроченную к Неделе безопасной игры в Великобритании и Ирландии (17-23 ноября). Инициатива направлена на напоминание игрокам о важности контроля во время азартных игр.

Бербатов, известный спокойствием и точностью во время своей футбольной карьеры, выступает лицом кампании. Компания подчеркивает, что такие качества, как подготовка, концентрация и эмоциональная стабильность, помогают формировать более безопасные игровые привычки.

Игроков призывают понимать коэффициенты, использовать инструменты вроде лимитов депозитов и принимать решения вдумчиво. Бербатов отметил, что контроль всегда был ключом к его успеху и так же важен в ставках.

ИИ усиливает защиту игроков в Неделю безопасного гемблинга

ИИ усиливает защиту игроков в Неделю безопасного гемблинга
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
150-миллионный трансфер усилит Ливерпуль в ближайшее время
азарт казино ставки Английская Премьер-лига Димитар Бербатов
Александр Гринник Источник
